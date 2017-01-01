数字内容生成器：自动化您的内容创作

通过AI内容自动化提升您的内容策略。轻松生成营销文案和博客文章，通过从脚本到视频的功能增强您的输出。

想象一个30秒的宣传视频，目标是帮助忙碌的市场营销人员简化内容创作过程。视觉风格应现代且充满活力，采用快速剪辑和简洁美学，而音频则应积极向上且鼓舞人心。该视频将展示他们如何轻松使用HeyGen的AI虚拟形象，将社交媒体活动变为现实，将简单的文字转化为引人入胜的视觉故事，吸引观众的注意力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
这个45秒的教学视频是为内容策略师和机构设计的，旨在提升他们的AI内容自动化工作流程。视觉上应简洁专业，屏幕文字突出关键功能，配以清晰权威的旁白。它展示了如何通过HeyGen的从脚本到视频功能，将现有的'AI博客写手'文章无缝转化为精美视频，体现出效率和可扩展性。
示例提示词2
创作一个60秒的励志短片，目标是独立内容创作者和YouTuber，他们常常为生成新鲜的视频内容而苦恼。视觉风格应明亮、多彩且富有趣味，配以充满活力和激励人心的配乐。叙述强调HeyGen丰富的模板和场景如何成为绝佳的内容创意生成器，帮助创作者轻松构思和制作令人兴奋的新视频，而无需复杂的编辑。
示例提示词3
为小企业主和电商经理开发一个简洁的30秒解释视频，重点是提高他们营销文案的影响力。视觉风格将是简洁直接的，使用动画文字叠加和产品镜头，配以专业但友好的旁白。该视频将展示HeyGen的语音生成功能如何快速将产品描述和广告文案转化为引人入胜的视频叙述，与目标受众产生共鸣，确保品牌声音的一致性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字内容生成器如何工作

通过我们的AI驱动平台轻松将您的想法转化为惊艳的数字内容，简化您的内容创作过程并提升您的影响力。

1
Step 1
使用模板创作
通过选择各种专业模板开始您的内容创作之旅，启动您的内容创作过程。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样的AI虚拟形象中选择，并输入您的脚本，利用AI内容自动化即时将文字转化为引人入胜的视频内容。
3
Step 3
应用品牌元素
使用强大的品牌控制功能（如标志和颜色）自定义您的视频，确保您的内容完美匹配您独特的品牌声音。
4
Step 4
导出并分享
轻松以多种纵横比导出您的高质量数字内容，准备好在各个平台上高效增加您的内容输出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可扩展的教育内容

.

通过AI驱动的视频创作扩展您的教育影响力，制作更多课程和培训材料，吸引全球学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何简化市场营销人员的数字内容创作？

HeyGen通过AI虚拟形象帮助市场营销人员从文字脚本生成高质量的视频内容，简化整个内容创作过程。这种AI内容自动化允许快速制作各种营销活动的引人入胜的视频，大幅提高您的内容输出。

HeyGen能帮助内容创作者制作品牌视频吗？

是的，HeyGen使内容创作者能够制作包含真实感AI虚拟形象和自定义品牌元素（如标志和颜色）的视频，确保品牌声音的一致性。利用多种模板和场景，为社交媒体或着陆页量身定制独特的视频。

使用HeyGen的AI平台可以生成哪些类型的内容？

HeyGen主要专注于从文字生成专业质量的视频，配有AI虚拟形象、语音和字幕。这为各种应用提供了高效的AI内容工作流程，从解释视频到营销文案展示，甚至是社交媒体短片。

HeyGen是否支持不同平台的多种纵横比？

当然。HeyGen支持多种纵横比，允许您优化视频内容以适应不同平台，如社交媒体，确保最大化的覆盖和参与度。这种灵活性，加上自动字幕，使您的视频SEO友好且易于访问。