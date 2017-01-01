数字营销视频制作工具，打造惊艳广告活动
使用AI化身在几分钟内生成高质量视频广告，有效吸引您的目标受众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个精致的45秒视频广告，目标是营销专业人士，旨在为软件解决方案生成B2B潜在客户。展示一个专业的"AI化身"，以清晰、权威的语气传递简洁、有说服力的信息，利用HeyGen的功能将您的品牌打造成一个成熟的"视频广告制作工具"。
为社交媒体平台制作一个吸引人的60秒视频，目标是内容创作者和影响者，宣传即将到来的虚拟活动。使用HeyGen的"从脚本到视频"功能，将简单的脚本转化为动态的视觉叙事，结合友好的化身和吸引人的背景音乐，创造出高度可分享的"社交媒体视频"。
为电商企业制作一个高能量的30秒视频广告，宣布限时抢购，目标是在线购物者。利用HeyGen强大的"语音生成"功能，添加引人注目的热情旁白，营造紧迫感，让您能够完美地"定制视频广告"，配以动态视觉效果和快节奏的音频风格。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何成为强大的数字营销视频制作工具？
HeyGen通过其直观的平台简化了有影响力的数字营销视频的创建。利用多样的视频模板和AI功能，制作符合您品牌定制的专业视频，使您的视频营销工作更有效。
是什么让HeyGen成为社交媒体有效的视频广告制作工具？
作为首屈一指的视频广告制作工具，HeyGen让您能够高效地制作引人注目的社交媒体视频。利用AI化身和从脚本到视频的功能，定制能够吸引注意的视频广告，确保在所有平台上提供高质量视频，并具有灵活的纵横比。
我可以使用HeyGen定制品牌并确保专业视频吗？
当然，HeyGen提供强大的品牌定制工具，让您无缝集成您的标志、颜色和字体。这确保每个视频都反映您的独特身份，帮助您创建精致、专业的视频，与您的受众产生共鸣。
HeyGen是否提供简化视频营销的创意工具？
是的，HeyGen设计了一套AI驱动的视频工具，使视频营销变得易于使用。轻松生成语音旁白，添加自动字幕，并将文本转换为视频，简化您的制作过程，创造引人入胜的内容。