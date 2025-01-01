数字广告视频制作工具：快速创建引人入胜的广告
通过逼真的AI化身提升您的社交媒体广告和创意测试，提升绩效营销人员的参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的社交媒体广告视频，专为希望提升在线存在的小企业主量身定制。视频应具有明亮、乐观的视觉美学，色彩鲜艳，过渡流畅，配以充满活力和友好的声音。利用各种“模板和场景”快速创建内容，并通过“语音生成”制作引人注目的“视频广告”，在Meta和TikTok等平台上产生共鸣。
制作一个60秒的产品视频，为一家电子商务品牌推出创新的新产品，目标是技术精通的消费者。视觉呈现需要干净、高分辨率且富有启发性，背景音乐应平静、优雅，由清晰、口齿伶俐的“AI化身”介绍关键特性。利用“媒体库/素材支持”增强产品镜头，并包含“字幕/说明”以提高可访问性，将其定位为终极“AI视频广告制作”解决方案。
想象一个15秒的创意测试视频，专为数字营销机构设计，突出“在线视频广告制作”活动的快速迭代。视觉风格应清晰，快速剪辑，A/B分屏和极简设计，由紧迫、简洁的声音驱动。通过利用“纵横比调整和导出”进行平台优化和“语音生成”快速更换不同“创意测试”的信息，展示高效测试。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化数字广告视频的创建？
HeyGen是一个直观的数字广告视频制作工具，提供拖放编辑器和大量视频模板库。这使用户无需复杂的编辑技能即可快速制作专业视频广告。
HeyGen能否高效地创建引人入胜的社交媒体广告？
是的，HeyGen是一个先进的AI视频广告制作工具，加速了引人入胜的社交媒体广告的制作。利用AI化身和逼真的语音克隆为Meta和TikTok等平台创建引人注目的内容，扩大您的影响力。
我可以用HeyGen制作哪些类型的视频广告？
HeyGen可以创建多样化的视频广告，包括有效的UGC视频和引人注目的产品视频内容。我们的平台提供多功能的视频模板，以满足各种营销目标。
绩效营销人员如何利用HeyGen进行创意测试？
绩效营销人员可以利用HeyGen快速生成多种视频广告迭代，以进行全面的创意测试。我们的AI编辑功能简化了流程，允许高效的实验和活动优化。