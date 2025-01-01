数字广告视频制作工具：快速创建引人入胜的广告

通过逼真的AI化身提升您的社交媒体广告和创意测试，提升绩效营销人员的参与度。

创建一个引人注目的30秒数字广告视频，专为绩效营销人员设计，展示他们如何轻松启动新活动。视觉风格应简洁、现代且节奏快，包含动态文本覆盖和专业、权威的旁白。展示如何通过“从脚本到视频”和“AI化身”快速生成多样化的视频创意，以优化活动表现的“创意测试”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的社交媒体广告视频，专为希望提升在线存在的小企业主量身定制。视频应具有明亮、乐观的视觉美学，色彩鲜艳，过渡流畅，配以充满活力和友好的声音。利用各种“模板和场景”快速创建内容，并通过“语音生成”制作引人注目的“视频广告”，在Meta和TikTok等平台上产生共鸣。
示例提示词2
制作一个60秒的产品视频，为一家电子商务品牌推出创新的新产品，目标是技术精通的消费者。视觉呈现需要干净、高分辨率且富有启发性，背景音乐应平静、优雅，由清晰、口齿伶俐的“AI化身”介绍关键特性。利用“媒体库/素材支持”增强产品镜头，并包含“字幕/说明”以提高可访问性，将其定位为终极“AI视频广告制作”解决方案。
示例提示词3
想象一个15秒的创意测试视频，专为数字营销机构设计，突出“在线视频广告制作”活动的快速迭代。视觉风格应清晰，快速剪辑，A/B分屏和极简设计，由紧迫、简洁的声音驱动。通过利用“纵横比调整和导出”进行平台优化和“语音生成”快速更换不同“创意测试”的信息，展示高效测试。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

数字广告视频制作工具如何运作

轻松为任何平台创建引人入胜的视频广告，从概念到导出，为绩效营销人员提供强大的AI工具以提升他们的活动。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从多样化的专业“视频模板”库中选择，或从空白画布开始，轻松实现您的广告概念。这为您引人注目的数字广告奠定了基础。
2
Step 2
添加您的脚本和AI化身
输入您的广告脚本并选择一个“AI化身”作为屏幕上的演示者。我们的平台负责视频生成，将您的文本转换为具有自然声音的引人注目的视觉内容。
3
Step 3
自定义和增强您的广告
通过引人入胜的视觉效果、背景音乐和自动“字幕/说明”来完善您的信息，确保您的广告在Meta和TikTok等平台上脱颖而出，吸引观众的注意。
4
Step 4
导出并部署您的视频广告
利用“纵横比调整和导出”生成优化适用于各种社交媒体平台的最终视频广告。下载您的高质量视频，准备立即部署和创意测试。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人注目的产品和UGC视频

.

将客户推荐和产品特性转化为推动转化的说服性视频广告。

background image

常见问题

HeyGen如何简化数字广告视频的创建？

HeyGen是一个直观的数字广告视频制作工具，提供拖放编辑器和大量视频模板库。这使用户无需复杂的编辑技能即可快速制作专业视频广告。

HeyGen能否高效地创建引人入胜的社交媒体广告？

是的，HeyGen是一个先进的AI视频广告制作工具，加速了引人入胜的社交媒体广告的制作。利用AI化身和逼真的语音克隆为Meta和TikTok等平台创建引人注目的内容，扩大您的影响力。

我可以用HeyGen制作哪些类型的视频广告？

HeyGen可以创建多样化的视频广告，包括有效的UGC视频和引人注目的产品视频内容。我们的平台提供多功能的视频模板，以满足各种营销目标。

绩效营销人员如何利用HeyGen进行创意测试？

绩效营销人员可以利用HeyGen快速生成多种视频广告迭代，以进行全面的创意测试。我们的AI编辑功能简化了流程，允许高效的实验和活动优化。