开发人员入职视频制作：简化技术培训

通过动态培训视频提升您的远程开发人员入职流程，使用HeyGen的可定制模板轻松制作。

126/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的精美教学视频，面向人力资源和学习与发展团队，展示他们如何轻松使用HeyGen制作引人入胜的“入职视频”。视觉风格应干净专业，使用动态场景切换和自信的AI化身，配以清晰、信息丰富的配音。强调从“脚本到视频”的高效转换，并利用平台内的多样化“模板和场景”，将HeyGen定位为首选的“AI视频创作平台”。
示例提示词2
开发一个60秒的精致视频，面向技术负责人，创建高级“技术培训模块”，展示HeyGen的“全自定义”功能。视觉美学应简洁且具有企业风格，结合公司品牌和高质量的“媒体库/素材支持”视觉效果，由一位知识渊博的AI化身以权威的声音呈现。展示HeyGen如何允许“纵横比调整和导出”以完美适应各种学习管理系统，确保无缝集成。
示例提示词3
通过一个30秒的视频轻松实现“远程开发人员入职”，专为寻求引人入胜的“员工入职视频”的公司量身定制。该视频将展示多样化的AI化身在全球包容的视觉风格中进行虚拟互动，配以温暖的配音和显著的“字幕/说明”，确保全球新员工从第一天起就感到联系。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

开发人员入职视频制作的工作原理

使用HeyGen的AI驱动平台轻松制作引人入胜且信息丰富的开发人员入职视频，简化新员工的培训过程。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先为全面的开发人员入职视频撰写脚本。HeyGen的文本转视频功能将您的内容转化为动态视觉叙事，使复杂主题易于理解。
2
Step 2
选择AI化身主持人
从多样化的AI化身中选择一位专业呈现您的技术培训模块。这为视频增添了人性化和互动性，无需摄像机或工作室。
3
Step 3
添加品牌和配音
通过自定义品牌和高质量的AI配音增强您的技术培训模块。这确保了一致性和清晰度，使您的教学内容精致且专业。
4
Step 4
导出并分享您的视频
以各种纵横比生成完成的入职视频，并轻松在您喜欢的平台上分享，确保新开发人员可以随时随地访问他们的培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励视频激发和提升观众

.

创建引人入胜的介绍性和激励性视频，以激励新开发人员在入职过程中。

background image

常见问题

HeyGen如何满足创意开发人员入职视频制作的需求？

HeyGen简化了开发人员入职视频制作的过程，提供全自定义选项以创建引人入胜的培训视频。利用AI化身和丰富的媒体库为新员工个性化内容。

HeyGen在视频创作方面提供了哪些先进的AI功能？

作为领先的AI视频创作平台，HeyGen提供逼真的AI化身和先进的AI配音，将文本转化为动态演示。这使得高质量多语言视频的高效制作成为可能。

HeyGen是否提供员工入职视频的模板？

是的，HeyGen提供多种专为员工入职视频和技术培训模块设计的专业视频模板。这些可定制的模板简化了为新员工创建一致且有效的内容。

HeyGen如何支持全球团队的视频本地化？

HeyGen在视频本地化方面表现出色，能够轻松创建多语言视频。这个强大的功能确保您的入职视频和技术培训模块能够有效地覆盖多元化的全球受众。