目的地亮点视频制作工具，打造史诗般的旅行记忆

通过简单的纵横比调整和灵活的导出选项，无缝分享您的旅行亮点视频到所有社交媒体平台。

为内容创作者和旅行视频博主制作一个引人入胜的1分钟目的地亮点视频，展示AI视频编辑器的技术实力。视觉风格应动态且具有电影感，包含无缝过渡和令人惊叹的风景，而音频应为激励人心的欢快曲目，配以清晰的旁白生成，讲述主要景点和旅行提示。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于小型旅游企业，可以轻松制作一个1.5分钟的旅行视频亮点，利用专用的旅行视频亮点制作工具。美学风格应专业且吸引人，使用鲜艳的色彩和环境音效，通过HeyGen的丰富模板和场景确保吸引潜在游客的精致外观。
示例提示词2
为数字营销机构量身定制一个有影响力的2分钟目的地亮点视频，专注于强大的目的地亮点视频制作工具。视觉呈现应时尚且适应性强，结合多种视角和动态文本叠加，音频则应为现代且有力的节拍。展示纵横比调整和导出功能的灵活性，以优化视频在多个平台上的无缝使用。
示例提示词3
为社交媒体经理制作一个简洁的45秒视频，展示自动化视频创作。风格需充满活力且易于分享，包含快速剪辑、流行视觉效果和欢快的配乐。关键是确保视频包含显著且准确的字幕，以最大化在各种社交媒体平台上的可访问性和参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

目的地亮点视频制作工具的工作原理

轻松将您的旅行素材转化为令人惊叹的亮点视频。我们的AI驱动编辑器简化了视频创作，非常适合分享您的冒险经历。

1
Step 1
上传您的素材
轻松将您的旅行片段和照片上传到平台，或利用我们丰富的媒体库/素材支持，为您的旅行视频制作项目寻找引人入胜的视觉素材。
2
Step 2
选择模板
从专为旅行亮点设计的多种视频模板中进行选择。这些模板提供了一个专业且视觉吸引力的基础来构建您的叙述。
3
Step 3
利用AI增强
添加引人入胜的旁白来讲述您的旅程。利用HeyGen的旁白生成功能，为您的视频增添精致、专业的触感，使您成为AI视频编辑专家。
4
Step 4
导出并分享
使用我们的纵横比调整和导出功能导出完成的目的地亮点视频制作项目，优化后可无缝分享至您所有喜爱的社交媒体平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用旅行故事激励观众

制作令人惊叹的旅行视频，激发旅行欲望，分享难忘的经历，轻松吸引您的观众。

常见问题

HeyGen如何简化亮点视频制作工具的视频创作过程？

HeyGen利用先进的AI驱动编辑来简化视频制作。用户可以通过文本转视频功能轻松将脚本转化为视频内容，并从多种视频模板中进行选择，大大简化了目的地亮点视频的创作。

HeyGen能否自动为我的旅行视频生成旁白和字幕？

是的，HeyGen提供强大的旁白生成功能，允许您为旅行视频添加专业解说。此外，它还可以自动创建准确的字幕，增强观众在各种社交媒体平台上的可访问性。

HeyGen为视频项目提供哪些技术定制选项？

HeyGen提供广泛的技术定制选项，包括适合不同平台的纵横比调整和导出。您还可以通过品牌控制整合品牌特定元素，并利用我们丰富的媒体库/素材支持来增强视觉内容。

HeyGen是否支持在旅行或亮点视频中使用AI虚拟形象？

当然可以。HeyGen集成了AI虚拟形象主持人，使内容创作者和旅行视频博主能够在视频中加入引人入胜的虚拟主持人。此功能为您的旅行视频制作体验增添了独特且专业的触感。