部门更新视频生成器：简化内部沟通

利用先进的从脚本到视频的文本转视频功能，快速生成专业的部门更新，变革内部沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
生成一个1分钟的公司公告视频，面向所有员工，详细介绍一项新的全公司技术计划。采用现代、信息丰富的视觉风格，配以简单的动态图形和自信、权威的旁白传达重要变更。利用HeyGen强大的从脚本到视频的文本转视频功能，将详细的政策文件高效转化为引人注目的视觉更新，作为AI视频生成器。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒员工公告视频，庆祝近期团队成就并预告即将到来的项目。视频应具有欢快、动态的视觉风格，使用明亮的色彩和友好、热情的声音，以促进积极的公司更新。通过利用HeyGen多样化的模板和场景，加快制作速度，打造一个品牌化且视觉吸引力强的“员工公告视频”，与整个公司产生共鸣。
示例提示词3
设计一个90秒的内部沟通视频，面向部门负责人和经理，解释一个复杂的新内部工具的推出。视觉和音频风格应具教育性和解释性，配有屏幕文字覆盖和冷静、指导性的声音，确保此“内部沟通视频”的清晰度。为最大化理解和可访问性，确保在详细解释中充分利用HeyGen的字幕/说明功能。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

部门更新视频生成器的工作原理

快速创建引人入胜且专业的部门更新视频，利用AI简化内部沟通，确保您的团队保持信息畅通和联系紧密。

1
Step 1
选择您的起点
从多种专业模板中选择或粘贴您的脚本，利用我们的从脚本到视频的文本转视频功能，为您的高效部门更新视频奠定基础。
2
Step 2
个性化您的视觉效果
通过选择AI虚拟形象来呈现您的更新，使您的内部沟通更加生动和引人入胜。
3
Step 3
添加专业音频和可访问性
利用我们的旁白生成能力生成自然的音频，确保您的信息清晰、专业地传达给整个团队。
4
Step 4
应用品牌并导出
结合公司的品牌控制，如标志和颜色，然后轻松导出您精美的员工公告视频，以最佳格式进行分发。

使用案例

传递有影响力的公司公告

传递有影响力的公司公告

轻松创建和分发公司公告视频和激励信息，以统一团队并在组织内推动积极情绪。

常见问题

HeyGen如何简化内部沟通视频的创建？

HeyGen利用先进的AI将文本转化为专业的内部沟通视频。用户可以轻松生成引人入胜的内容，使用AI虚拟形象和合成旁白，简化他们的部门更新视频生成需求。

HeyGen为公司公告视频提供了哪些AI功能？

HeyGen提供逼真的AI虚拟形象和强大的旁白生成能力，以制作有影响力的公司公告视频。用户可以通过品牌控制（如标志和颜色）自定义这些视频，确保一致的公司信息传达。

HeyGen能否帮助为员工公告视频添加字幕和品牌？

当然可以。HeyGen使得通过自动添加字幕/说明来增强员工公告视频变得简单，以提高可访问性。其直观的拖放编辑器还允许轻松应用品牌控制，以保持专业外观。

使用HeyGen可以多快制作出高质量的部门更新视频？

HeyGen简化了视频制作，能够快速生产高质量的部门更新视频。通过文本转视频功能和多种模板，您可以高效地将脚本转化为引人入胜的公司更新视觉内容。