为所有员工创建一段45秒的公司公告视频，详细说明新的居家办公政策，利用专业的AI虚拟形象和清晰的语音生成，保持正式但亲切的音频风格，确保信息在整个组织中一致且易于理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为销售团队生成一段30秒的部门公告视频，展示近期成就，使用媒体库中的生动素材和简洁的脚本，通过文字转视频技术转化，采用欢快和庆祝的视觉和音频风格来激励团队。
示例提示词2
设计一段60秒的内部沟通视频，作为新员工的入职欢迎信息。该视频应利用可定制的模板和场景，建立友好且信息丰富的视觉风格，并自动生成字幕/说明文字，以提高所有新团队成员的可访问性。
示例提示词3
开发一段20秒的推广视频，面向全体员工宣传即将到来的公司活动，具有动态视觉效果和激动人心的音轨，通过调整纵横比和导出轻松适应各种平台。该视频作为AI视频生成器的作品，应有效地激发期待。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

部门公告视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的内部沟通视频，利用强大的AI功能让您的团队保持信息畅通和联系紧密。

1
Step 1
粘贴您的脚本或选择模板
通过粘贴文本脚本轻松输入您的信息，利用我们先进的文字转视频功能，或从可定制的视频模板中选择预设计的布局。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
通过选择AI虚拟形象作为您的演示者，让您的内部沟通视频栩栩如生，为您的公告增添专业和吸引力。
3
Step 3
添加字幕以提高清晰度
通过轻松生成字幕/说明文字，增强公司公告视频的覆盖面和清晰度，使您的信息对所有人都可访问。
4
Step 4
导出并分发您的公告
通过利用纵横比调整和导出功能，完成您的部门公告视频，为在所有内部沟通渠道中分享做好准备。

使用案例

增强内部沟通和士气

创建鼓舞人心且信息丰富的公司公告视频，提升团队士气，庆祝成就，并有效传达关键部门更新。

常见问题

HeyGen如何成为强大的部门公告视频生成器？

HeyGen使您能够轻松创建专业的公司公告视频和内部沟通视频，使用AI虚拟形象和文字转视频技术，确保在整个组织中传达清晰一致的信息。它简化了有效部门公告视频的创建过程。

HeyGen能否帮助改善员工入职和培训参与度？

当然可以。HeyGen提供可定制的视频模板和语音生成功能，制作引人入胜的员工公告视频和培训内容，有效提升整体培训参与度和员工入职体验。

是什么让HeyGen成为企业的有效AI视频生成器？

HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文字转视频技术简化视频创建，允许用户快速制作高质量内容，无需复杂的视频编辑工具，适用于各种社交媒体平台或内部用途。它是满足所有业务需求的全面AI视频生成器。

如何使用HeyGen为我的品牌定制视频？

HeyGen提供广泛的品牌控制，包括标志和颜色定制，以及强大的媒体库和字幕/说明文字。您还可以利用纵横比调整和导出功能，为任何平台定制您的视频生成器内容，确保品牌一致性。