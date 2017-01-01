您的部门介绍视频生成器，轻松入职
设计专业质量、引人入胜的视频，通过定制内容和视觉效果，实现无缝入职，采用逼真的AI化身。
使用部门介绍视频生成器创建一个30秒的部门介绍视频，专为新员工和内部利益相关者设计，具有引人入胜的专业视觉效果和通过HeyGen的AI驱动模板和迷人的AI化身生成的欢快AI配音。
89/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的介绍视频，非常适合潜在客户和求职者，展示现代、时尚的视觉效果和由HeyGen的配音生成功能生成的动态配音，赋予AI化身以代表您的品牌。
示例提示词2
制作一个60秒的引人入胜的视频，用于公司范围的公告或外部合作伙伴，利用HeyGen的媒体库/素材支持，定制您的内容和视觉效果，结合信息丰富但视觉吸引力的企业图像，并通过脚本转视频功能将脚本转化为视频。
示例提示词3
为社交媒体粉丝和活动参与者设计一个30秒的专业质量视频，特点是动态、清晰、适合社交媒体的视觉效果和充满活力的音频，通过HeyGen的字幕/说明文字增强，并通过可定制模板的纵横比调整和导出进行优化。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的起点
从为部门介绍设计的可定制模板库中选择，或通过简单粘贴您的脚本来利用AI驱动的模板开始。
2
Step 2
定制您的视觉效果
通过选择多样的AI化身来代表您的团队成员，并整合品牌的颜色和标志来定制您的内容和视觉效果。
3
Step 3
通过声音和文字增强
生成多语言的动态AI配音，并自动添加字幕和说明文字以提高可访问性，确保您的信息清晰且引人入胜。
4
Step 4
生成您的介绍
利用HeyGen的端到端视频生成能力，快速制作专业质量的视频，准备好用于入职、演示或社交媒体分享。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜且专业质量的视频？
HeyGen通过利用先进的AI化身和AI驱动的模板，帮助用户制作专业质量的视频。您可以轻松定制您的内容和视觉效果，以确保您的信息高度吸引人。
是什么让HeyGen成为一个有效的部门介绍视频生成器？
HeyGen是一个端到端的视频生成平台，简化了部门介绍视频的创建。其直观的界面和可定制的模板使您能够快速设计和发布有影响力的介绍，成为一个出色的介绍制作工具。
HeyGen是否提供多语言支持和视频的可访问性功能？
当然，HeyGen提供强大的多语言翻译功能，结合AI生成的配音，以覆盖全球观众。您还可以轻松添加字幕和说明文字以增强可访问性。
我可以使用HeyGen定制视频的视觉效果和品牌形象吗？
是的，HeyGen提供广泛的定制选项，允许您根据品牌的身份定制内容和视觉效果。利用我们全面的媒体库和品牌控制来创建独特且可识别的视频资产。