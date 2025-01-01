牙科计划视频制作器：快速创建引人入胜的内容

使用强大的从脚本到视频功能创建引人入胜的牙科营销视频，建立患者信任。

89/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段30秒的社交媒体视频，面向公众和现有患者，提供有效口腔卫生的快速提示，使用简洁的动画图形和欢快的音乐背景，通过HeyGen的自动字幕功能确保最大程度的可访问性。
示例提示词2
开发一段60秒的专业解释视频，面向新患者和潜在患者，详细介绍特定的牙科手术，如植入物放置，展示过程的安抚性视觉效果和冷静、权威的声音，通过HeyGen的从脚本到视频功能无缝生成。
示例提示词3
设计一段45秒的患者推荐视频，面向正在寻找新牙科诊所的犹豫患者，通过温暖、吸引人的视觉效果和振奋人心的背景音乐展示真实的患者故事，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持找到完美的补充剪辑和图像。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

牙科计划视频制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的牙科计划视频，教育您的患者并提升诊所的沟通策略。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的牙科计划细节输入到从脚本到视频功能中。我们的AI将帮助您将文本转化为视觉故事。
2
Step 2
选择您的AI代理
从多样化的AI虚拟人中选择一位作为您的屏幕主持人。这些AI视频代理为您的牙科计划解释提供专业且易于接近的面孔。
3
Step 3
应用品牌和旁白
使用诊所的品牌控制自定义您的视频，包括标志和颜色。通过AI生成的旁白增强清晰度，确保声音的专业性。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的视频完善后，轻松以所需的纵横比导出。将您的新社交媒体视频分享至各个平台，以告知和吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示患者成功故事

.

创建有影响力的患者推荐视频，建立信任并突出成功治疗案例，吸引潜在患者。

background image

常见问题

HeyGen如何提升牙科营销效果？

HeyGen帮助牙医创建引人入胜的营销视频，包括患者推荐、口腔卫生教育内容和促销广告。利用AI虚拟人和从脚本到视频功能，高效制作专业牙科视频，吸引并告知患者，提升您的牙科营销策略。

HeyGen提供哪些功能以快速创建牙科视频？

HeyGen通过强大的从文本到视频编辑器、全面的牙科视频模板和AI驱动的旁白生成简化视频创建。您可以快速将脚本转化为专业视频，配有字幕和说明文字，简化您的牙科诊所内容制作。

HeyGen能否创建关于牙科手术和口腔卫生的教育视频？

当然可以。HeyGen的AI视频代理允许牙科专业人士制作信息丰富的教育视频，解释牙科手术、推广口腔卫生和详细治疗计划。您可以轻松使用诊所的品牌控制自定义这些视频，确保一致和专业的外观。

HeyGen如何确保牙科诊所视频的专业质量？

HeyGen提供品牌控制功能，集成您的标志和颜色，确保您的牙科视频在所有营销渠道中保持专业和一致的外观。通过访问丰富的媒体库和调整纵横比的选项，您的视频将始终为观众呈现出精致和吸引人的效果。