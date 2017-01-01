演示视频生成器：快速创建引人入胜的产品演示
使用我们先进的从脚本到视频功能，轻松将您的脚本转化为引人入胜的产品演示，并配以逼真的AI旁白。
创建一个30秒的产品演示视频，目标是小企业主，展示HeyGen如何简化制作引人入胜的“产品演示视频制作”内容。视觉风格应明亮现代，配有欢快的背景音乐和友好的AI化身介绍关键功能和优势。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的宣传视频，面向市场营销专业人士，展示HeyGen作为“AI视频创作平台”的强大功能。视觉和音频风格应精致且充满活力，包含快速剪辑、专业过渡，并突出利用各种模板和场景制作高质量营销资产所获得的效率。
示例提示词2
制作一个60秒的解释视频，专为教育工作者和在线课程创建者设计，展示HeyGen如何将复杂主题转化为清晰的“解释视频”。视觉风格应简洁且信息丰富，配有冷静、清晰的旁白，强调从脚本到视频的转换在教育用途上的便利性。
示例提示词3
生成一个30秒的销售推介视频，目标是销售团队，重点介绍HeyGen如何帮助他们快速制作引人注目的“互动演示”，与客户产生共鸣。视觉风格应充满活力和说服力，包含动态视觉效果和清晰、自信的旁白生成，帮助个性化不同受众的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的演示场景
首先从多种现成的视频模板中选择，或使用我们直观的AI视频创作平台从头开始。利用内置的模板和场景快速设置您的叙述。
Step 2
添加引人入胜的旁白和视觉效果
通过动态视觉效果和完美的旁白增强您的产品演示。利用我们先进的旁白生成功能添加逼真的AI旁白，或上传您自己的音频。
Step 3
应用品牌化和润色
确保您的演示反映您的品牌形象。使用全面的品牌控制应用您的自定义品牌套件，包括标志和颜色。添加字幕以增强可访问性和覆盖面。
Step 4
导出您的高分辨率演示
完成您的引人入胜的产品演示视频。利用纵横比调整和导出功能，以最适合您平台的格式下载您的高分辨率视频，准备分享。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品演示视频？
HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的产品演示视频。利用AI主持人和动态视频模板，有效展示您的产品，将复杂的功能转化为清晰、有说服力的演示。
HeyGen是否简化了AI视频制作过程？
当然。HeyGen的直观拖放界面结合从文本到视频的功能，使AI视频创作对每个人都变得触手可及。您可以快速生成专业视频，而无需丰富的编辑经验。
我的视频有哪些品牌化选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义字体。利用我们多样的视频模板，个性化每个方面，以确保所有内容的一致性。
HeyGen能为我的内容创建逼真的AI旁白吗？
是的，HeyGen提供高质量的AI旁白，听起来非常自然，完美地补充您的视频内容。结合AI主持人，向您的观众传递精致且引人入胜的信息。