交付培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程
轻松创建专业的L&D和入职培训视频，使用引人入胜的AI化身。
开发一个详细的2分钟教学视频，专为客户服务团队设计，重点介绍提升“在线学习”体验的“客户交付程序视频”。视觉方法应高度实用，采用“从脚本到视频”的方式引导观众完成复杂步骤，并配以清晰的视觉效果。加入精确的“字幕/说明文字”以提高可访问性和强化学习。整体语气应信息丰富且令人安心，突出高效的技术培训交付。
制作一个动态的45秒视频，展示全球培训部门如何利用“AI视频生成器”加速为多元化受众创建“培训视频”。视觉上，视频应节奏快速，展示各种“模板和场景”以体现灵活性，快速切换不同语言版本，强调“本地化”。音频应清晰阐述轻松创建“多语言”内容的好处，强调技术沟通工作流程的效率。
制作一个1分30秒的宣传视频，面向技术作家和L&D专家，展示“AI驱动编辑器”如何简化“技术文档”或“工作流程”教程的“视频创建”。视觉呈现应现代且流畅，展示如何利用“媒体库/素材支持”丰富内容，并通过“纵横比调整和导出”无缝调整视频尺寸以适应各种平台。音频应积极自信，强调复杂技术工作流程如何轻松转化为清晰、引人入胜的视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI简化培训视频的创建？
HeyGen利用强大的AI视频生成器，使用户能够轻松从文本脚本创建专业的培训视频。它具有逼真的AI化身和AI语音生成，大大减少了传统视频制作所需的时间和资源。
HeyGen能否使用品牌元素和不同格式定制培训视频？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色整合到培训视频中。您还可以使用各种模板和纵横比调整工具，确保您的内容适合不同平台和观看需求。
HeyGen为全球培训交付提供了哪些技术功能？
HeyGen配备了先进的技术能力以实现全球覆盖，包括一键翻译功能，可即时将您的视频内容转换为多种语言。此功能结合自动字幕和多样化的语音生成，确保您的培训材料对多元化的国际受众既可访问又有效。
我可以多快使用HeyGen制作高质量的培训内容？
HeyGen的AI驱动编辑器和生成AI平台极大地加速了视频创建过程，使高质量培训内容的快速制作成为可能。通过屏幕录制和直观的界面，您可以高效地将复杂信息转化为引人入胜的视频文档，加快培训交付速度。