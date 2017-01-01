交付培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程

轻松创建专业的L&D和入职培训视频，使用引人入胜的AI化身。

制作一个简洁的1分钟视频，展示L&D团队如何快速制作引人入胜的“员工入职”模块或“合规培训”视频。视觉风格应简洁专业，由友好的“AI化身”直接向新员工传递关键信息。音频应为清晰自然的“语音生成”，确保高效记忆关键政策。此视频旨在展示HeyGen在简化企业培训方面的强大功能，强调其在技术内容使用上的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个详细的2分钟教学视频，专为客户服务团队设计，重点介绍提升“在线学习”体验的“客户交付程序视频”。视觉方法应高度实用，采用“从脚本到视频”的方式引导观众完成复杂步骤，并配以清晰的视觉效果。加入精确的“字幕/说明文字”以提高可访问性和强化学习。整体语气应信息丰富且令人安心，突出高效的技术培训交付。
示例提示词2
制作一个动态的45秒视频，展示全球培训部门如何利用“AI视频生成器”加速为多元化受众创建“培训视频”。视觉上，视频应节奏快速，展示各种“模板和场景”以体现灵活性，快速切换不同语言版本，强调“本地化”。音频应清晰阐述轻松创建“多语言”内容的好处，强调技术沟通工作流程的效率。
示例提示词3
制作一个1分30秒的宣传视频，面向技术作家和L&D专家，展示“AI驱动编辑器”如何简化“技术文档”或“工作流程”教程的“视频创建”。视觉呈现应现代且流畅，展示如何利用“媒体库/素材支持”丰富内容，并通过“纵横比调整和导出”无缝调整视频尺寸以适应各种平台。音频应积极自信，强调复杂技术工作流程如何轻松转化为清晰、引人入胜的视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

交付培训视频生成器的工作原理

使用AI视频生成器高效创建清晰、引人入胜的交付培训视频，简化员工入职和客户交付程序。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入您的文本或选择预设计模板。这将构成您培训视频的基础，确保交付程序的结构化叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择AI化身来提升参与度。与多种AI语音选项搭配，以清晰一致地传达您的信息。
3
Step 3
使用AI编辑器进行优化
利用AI驱动的编辑器自定义您的视频。通过品牌控制添加您的品牌徽标和颜色，以在所有培训材料中保持一致性和专业性。
4
Step 4
导出和翻译
通过以所需的纵横比导出视频来完成您的交付培训视频。您还可以利用一键翻译功能，使您的内容可供全球观众访问，随时准备使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的交付程序

.

将复杂的客户交付程序转化为清晰、易于理解的视频，确保一致且高效的员工入职。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI简化培训视频的创建？

HeyGen利用强大的AI视频生成器，使用户能够轻松从文本脚本创建专业的培训视频。它具有逼真的AI化身和AI语音生成，大大减少了传统视频制作所需的时间和资源。

HeyGen能否使用品牌元素和不同格式定制培训视频？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色整合到培训视频中。您还可以使用各种模板和纵横比调整工具，确保您的内容适合不同平台和观看需求。

HeyGen为全球培训交付提供了哪些技术功能？

HeyGen配备了先进的技术能力以实现全球覆盖，包括一键翻译功能，可即时将您的视频内容转换为多种语言。此功能结合自动字幕和多样化的语音生成，确保您的培训材料对多元化的国际受众既可访问又有效。

我可以多快使用HeyGen制作高质量的培训内容？

HeyGen的AI驱动编辑器和生成AI平台极大地加速了视频创建过程，使高质量培训内容的快速制作成为可能。通过屏幕录制和直观的界面，您可以高效地将复杂信息转化为引人入胜的视频文档，加快培训交付速度。