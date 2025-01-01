为电子商务企业创建一个60秒的动画解说视频，展示从订单到客户门口的简化运输流程。视觉风格应现代且简洁，使用生动的动画图形，并配以热情的AI配音以传达效率。此视频将有效展示AI视频的强大功能，并简化复杂的物流，利用HeyGen的AI虚拟形象以引人入胜的方式呈现关键信息。

