DEI培训视频制作器：创建有影响力的DEI内容
使用HeyGen的AI化身快速创建引人入胜的多元化培训视频，实现动态和包容性的职场教育。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为L&D专家开发一个45秒的微学习模块，旨在刷新现有员工对职场包容性关键方面的认识。视觉风格应简洁且引人入胜，利用HeyGen的模板和场景快速组装出专业外观，确保内容易于理解和记忆。
制作一个1分30秒的内部沟通视频，面向公司全体员工，概述促进职场包容性的新举措。视频应具有精致的品牌美学，通过HeyGen整合自定义品牌元素，以在所有信息中保持一致的公司形象，由虚拟主持人引导观众了解更新内容。
为人力资源经理制作一个30秒的短片，快速传达DEI培训视频的基本更新。视觉风格应直接且有冲击力，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速将书面内容转换为动态视频，并通过清晰的字幕/说明提高可访问性和快速理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化多元化和包容性培训视频的制作？
HeyGen是一个直观的DEI培训视频制作器，允许人力资源经理和L&D专家快速制作高质量的多元化和包容性培训内容。通过其AI视频生成器，您可以高效地将脚本转化为引人入胜的视频，简化内部沟通工作。
HeyGen提供哪些创意工具来制作引人入胜的DEI内容？
HeyGen提供了一套强大的创意工具，包括预制模板和可定制的AI化身，确保您的多元化培训视频在视觉上具有吸引力。您还可以整合自定义品牌元素，生成自然的语音旁白，并撰写详细的脚本，使HeyGen成为理想的虚拟主持人平台。
HeyGen能否利用AI化身和从文本到视频的功能进行DEI微学习？
当然可以，HeyGen擅长通过利用先进的AI化身和强大的从文本到视频功能来创建简洁而有影响力的DEI微学习模块。这个AI视频生成器将您的书面脚本转化为动态的AI生成视频内容，非常适合快速、易于消化的培训。
人力资源经理和L&D专家如何从HeyGen的平台中受益以促进职场包容性？
人力资源经理和L&D专家通过HeyGen可以轻松制作专业的多元化培训视频，促进职场包容性。该平台的AI视频生成器简化了流程，使内部沟通高效，并在所有DEI倡议中保持一致的信息传递。