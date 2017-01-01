DEI培训视频生成器：使用AI创建包容性内容

通过HeyGen强大的AI化身，轻松赋能L&D和HR团队建立包容性文化。

为企业员工和团队领导创建一个45秒的视频，使用专业但富有同情心的视觉风格，展示多样化的AI化身在现代办公室环境中。音频应有清晰、平和的AI旁白，呈现一个常见的无意识偏见场景，并提供一个实用的建议以促进包容性文化，突出HeyGen强大的AI化身在真实表现中的作用。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的信息视频，面向全球L&D和HR团队，使用动态视觉风格展示多样化的全球环境，并配以引人入胜的背景音乐。视频应展示可访问性在培训中的关键作用，通过视觉展示HeyGen的多语言字幕/说明功能，让观众看到如何有效地将引人入胜的内容传达给更广泛的受众。
示例提示词2
为寻求快速DEI整合的小型和中型企业开发一个30秒的积极简洁的视频。视觉风格应利用可定制的模板和场景，突出创建的简便性，同时友好的AI声音解释如何简单地将脚本转化为个性化的多样性和包容性视频，使用HeyGen的从脚本到视频的功能。
示例提示词3
为HR和L&D经理设计一个45秒的故事驱动视频，采用专业的视觉风格，使用多样的场景和过渡，展示一个因有效的DEI实践而产生的积极现实场景。专业的AI旁白配合相关的背景声音将讲述这个小故事，展示如何利用HeyGen的引人入胜的模板和场景制作有影响力的员工培训视频和电子学习解决方案。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

DEI培训视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜且包容的多样性、公平性和包容性培训视频，将您的信息转化为有影响力的视觉内容。

1
Step 1
创建您的DEI培训脚本
首先概述您的多样性、公平性和包容性信息。我们的平台利用您的文本生成引人入胜的视频内容，具备从脚本到视频的功能。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身库中选择一个来传达您的信息。选择最适合您培训语气和受众的AI化身。
3
Step 3
自定义您的视频美学
个性化您的培训视频以匹配您的品牌标识。应用自定义品牌控制，如标志和颜色，以保持一致的外观。
4
Step 4
导出并分享您的培训
一旦您的DEI培训视频完成，轻松以所需格式导出。利用纵横比调整和导出功能，为各种平台准备您的视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养包容性文化

.

通过引人入胜且有影响力的DEI视频激励和激发您的员工队伍，促进更包容和公平的工作场所文化。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的DEI培训视频？

HeyGen通过多种视频模板和自定义视觉效果，赋能L&D和HR团队制作高度引人入胜的内容。我们的AI视频生成器使您可以轻松地将培训脚本转化为个性化的多样性和包容性视频，配以动态的AI化身和旁白，确保您的信息引起共鸣。

HeyGen能否将我现有的多样性培训脚本转化为视频？

是的，HeyGen专注于高效的从脚本到视频转换。只需输入您的视频脚本，HeyGen的AI视频生成器将创建具有真实AI化身和同步AI旁白的专业质量视频，支持多语言功能以扩大影响范围。

是什么让HeyGen成为L&D和HR团队开发员工培训视频的有效工具？

HeyGen为创建有影响力的员工培训视频和DEI培训视频提供了简化的解决方案。其直观的平台结合字幕和可访问性选项等功能，帮助L&D和HR团队开发全面的电子学习解决方案，有效地解决无意识偏见培训等主题。

HeyGen如何确保我们的DEI培训视频中有多样化的AI化身和声音？

HeyGen提供多样化的AI化身和AI旁白选择，以准确代表您的DEI培训视频中的各种背景和人口统计。您可以进一步自定义这些元素，并应用自定义品牌控制，以符合您组织的包容性文化和信息传达。