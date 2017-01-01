DEI入职视频生成器：轻松吸引新员工

快速创建包容且有影响力的入职体验，利用可定制的模板和多样化的场景为每位新员工服务。

为新员工创建一个60秒的欢迎视频，介绍公司对多元化、公平性和包容性（DEI）的承诺。视觉风格应温暖且吸引人，展示代表各种团队角色的多样化AI化身，并配以轻柔、振奋人心的背景音乐。HeyGen的AI化身功能将极大地提升新员工的体验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为所有现有员工开发一个45秒的培训模块，强调包容性语言和实践的重要性，作为关键的多元化培训视频。此内容需要专业且引人入胜的视觉风格，配以清晰、信息丰富的图形和冷静、令人安心的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能可以高效更新内容。
示例提示词2
为潜在候选人生成一个动态的30秒招聘片段，展示充满活力和包容性的公司文化，作为我们DEI入职视频生成器努力的一部分。视频应具有充满活力的视觉风格，快速切换多样化场景，并配以欢快、现代的音乐，旨在吸引新员工。利用HeyGen的模板和场景快速创建这个引人注目的视频。
示例提示词3
为管理层和团队负责人制作一个75秒的信息性入职视频片段，详细说明与工作场所多样性相关的新法律合规要求。视觉呈现应简洁且权威，配以专业的旁白和低调、严肃的背景音乐。HeyGen的语音生成功能将确保这一关键沟通的音频质量一致且高质量。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

DEI入职视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松为您的新员工创建有影响力且包容的入职视频，增强参与度并确保合规。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先将您的多元化、公平性和包容性（DEI）内容编写或粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能轻松将您的文字转化为专业视频，为吸引新员工奠定基础。
2
Step 2
选择AI化身和场景
从多样化的逼真AI化身中选择最能代表公司价值观的化身。通过选择各种模板和场景进一步定制您的视频，使您的信息在入职视频中具有视觉吸引力和包容性。
3
Step 3
添加品牌和旁白
通过我们的品牌控制应用您的品牌颜色和标志来个性化您的DEI入职视频。通过添加多语言旁白增强可访问性和全球覆盖，确保每位新员工都感到受欢迎和知情。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的视频完美无瑕，利用我们的纵横比调整和导出功能以您所需的格式下载。跨各种平台分享您高质量、产品准确的DEI入职视频，以加强您对包容性工作场所的承诺。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

培养包容性工作场所文化

.

通过引人入胜的AI生成内容制作鼓舞人心的DEI信息，培养包容性工作场所文化。

background image

常见问题

HeyGen如何简化有影响力的DEI入职视频的创建？

HeyGen作为一个直观的DEI入职视频生成器，利用先进的AI化身和从文本到视频的功能来制作引人入胜的多元化培训视频。您可以在无需复杂视频编辑技能的情况下高效创建吸引新员工的内容。

哪些功能使HeyGen成为员工培训的强大AI视频生成器？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，提供多种视频模板和无缝的从文本到视频生成器。这使企业能够快速制作高质量的员工培训视频，简化员工入职流程。

HeyGen能否制作具有多语言支持的创意和定制视频？

当然可以，HeyGen专为创意视频制作而设计，允许完全定制的场景和多样化的视频模板库。它支持多语言旁白和字幕，使得跨不同语言背景的员工轻松生成引人入胜的新员工内容。

HeyGen如何支持使用AI化身和多样化内容的视频创建？

HeyGen利用先进的AI化身将您的视频脚本生成转化为动态的视觉叙事。这个AI视频生成器能够创建专业的入职视频和员工培训视频，确保法律合规和包容性工作场所的展示。