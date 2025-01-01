决策系统视频制作工具用于互动体验

通过无代码界面打造动态互动视频旅程，增强现实的AI化身以吸引观众。

123/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为DevOps团队和系统架构师设计一个引人入胜的1分钟解释视频，展示如何通过无代码界面的AI视频生成器简化复杂的视频制作工作流程。强调通过API集成将视频创作轻松融入现有系统，展示干净的界面演示。视觉和音频风格应现代且充满活力，使用生动的动画和友好、信息丰富的声音。利用HeyGen的模板和场景快速组装出专业外观的序列。
示例提示词2
为市场策略师和L&D专业人士制作一个75秒的吸引人视频，展示如何通过互动视频平台使用可定制的AI化身创建动态的观众旅程。突出个性化在决策系统中的力量，使用各种化身风格和表情在不同场景中。视频应具有明亮、乐观的视觉风格，并配以清晰、对话式的旁白。使用HeyGen的AI化身功能让角色栩栩如生，展示多样化的表现。
示例提示词3
设想一个2分钟的综合视频，面向商业分析师和全球市场总监，详细说明决策系统视频制作工具如何在视频创作和编辑过程中实现强大的高级分析和多语言支持。展示复杂的数据仪表板和全球覆盖的例子。视觉美学应精致且信息丰富，包含精美的图形和多语言的专业旁白。利用HeyGen的语音生成和字幕功能有效地接触多元化的国际观众。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

决策系统视频制作工具的工作原理

学习如何制作引人入胜的互动视频体验，通过分支逻辑和AI驱动的元素引导观众进行个性化旅程，无需编码。

1
Step 1
创建您的核心视频
首先制作您的初始视频内容。利用直观的视频创作和编辑工具设计您的互动体验的基础叙述。
2
Step 2
添加互动分支
使用条件逻辑整合决策点和分支路径。设计动态的观众旅程，让选择引导到不同的视频片段，增强参与度。
3
Step 3
选择AI化身
通过个性化的呈现增强您的视频。整合AI化身以提供信息或引导观众通过各种互动选择，增加人性化的触感。
4
Step 4
导出您的互动视频
发布您完成的互动视频并分析其表现。利用高级分析获取观众参与的宝贵见解，并优化您的互动内容策略。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成动态的市场营销活动

.

通过AI快速制作高效的互动视频广告，提升市场营销活动以提高观众参与度和转化率。

background image

常见问题

是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频生成器？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，通过让用户轻松制作专业视频来简化内容创作。它利用先进的AI化身和文本转视频功能，简化了整个视频创作和编辑过程。

HeyGen如何整合到现有的视频制作工作流程中？

HeyGen通过提供用户友好的无代码界面和强大的API集成选项来简化视频制作工作流程。这使企业能够无缝地将HeyGen强大的AI视频生成能力整合到现有系统中，以实现高效的内容创作。

HeyGen为视频内容提供了哪些自定义选项？

HeyGen通过广泛的模板和强大的品牌控制为您的视频内容提供了广泛的自定义选项。您可以轻松调整元素如标志和颜色，以确保所有视频完美符合您的品牌形象和要求。

HeyGen可以用于市场营销和培训计划吗？

HeyGen是开发引人入胜的市场营销活动和全面培训模块的理想解决方案。其先进的AI化身和高效的文本转视频功能使得快速制作高质量、专业的视频内容成为可能，适用于各种商业应用。