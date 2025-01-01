经销商培训视频生成器：快速创建引人入胜的内容
轻松使用AI化身创建引人入胜的经销商培训视频，提高员工参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设想一个45秒的动态培训视频，旨在提升现有经销商销售团队的技能，展示高级谈判技巧。视觉风格应现代且充满活力，配以清晰的动画，伴随欢快的背景音乐和自信的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能确保精准传达。
示例提示词2
为汽车经销商的服务技术人员创建一个90秒的技术培训视频，展示新诊断设备的正确使用方法。该视频需要高度详细的视觉风格，包含设备的特写镜头和屏幕注释，配以清晰、权威的旁白和HeyGen的字幕/说明，以帮助在嘈杂的车间环境中理解。
示例提示词3
L&D团队可以为经销商管理层制作一个简洁的30秒合规培训视频，概述关键的法规更新。视频应采用简洁、企业化的视觉美学，配以专业图形，旁白使用正式语气。利用HeyGen的模板和场景快速组装出一个精美的作品，无需大量设计工作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的培训脚本
将您的经销商培训内容输入为文本提示，我们的平台将其转换为专业视频脚本，准备使用我们的文本转视频功能进行制作。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的逼真AI化身库中选择一位作为您经销商培训的面孔。这些栩栩如生的主持人能有效吸引您的团队。
3
Step 3
定制您的视频视觉效果
通过使用全面的品牌控制，添加您的经销商标志、品牌颜色和其他视觉元素，个性化您的培训视频。
4
Step 4
导出您的最终视频
以各种纵横比和分辨率下载您完成的培训视频。轻松导出高质量的MP4文件，适用于任何学习平台。
使用案例
常见问题
HeyGen如何改变经销商培训视频的制作？
HeyGen通过利用AI化身和直观工具，帮助经销商高效生成引人入胜的培训视频，简化销售启用、员工入职和合规培训的内容开发。
AI化身在员工培训中有哪些优势？
HeyGen的逼真AI化身创造出动态且个性化的培训视频，使复杂信息更易于理解，并相比传统方法提高员工培训的参与度。
HeyGen能否支持为全球多元化受众创建培训视频？
当然可以，HeyGen支持一键翻译成超过140种语言，确保您的汽车培训内容本地化并有效覆盖更广泛的受众。
HeyGen如何简化L&D团队的视频制作流程？
HeyGen通过将文本提示转换为专业培训视频，使用模板和简单更新，显著减少技术培训或销售启用的制作时间和精力。