经销商宣传视频生成器：打造惊艳的汽车广告

通过从脚本到视频快速创建定制的经销商宣传视频，以提升销售和吸引客户。

制作一段45秒的活力视频，目标是汽车经销商的市场经理，展示HeyGen如何作为顶级经销商宣传视频生成器。视觉风格应时尚现代，包含各种车型和展厅内景的动态剪辑，配以欢快专业的配乐和充满活力的旁白。突出使用"模板和场景"的简便性，快速创建引人入胜的宣传内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为寻求尖端营销的经销商创建一段60秒的创新视频，展示AI化身如何革新汽车宣传视频。视觉美学应干净且富有未来感，展示AI化身专业地介绍新车功能或客户推荐，伴随流畅的过渡和友好、信息丰富的旁白。强调"AI化身"的力量，以个性化和扩大经销商的信息传递。
示例提示词2
开发一段1分30秒的综合说明视频，专为经销商销售和培训部门设计，展示HeyGen作为强大的经销商广告视频生成器的能力，适用于特定车型或功能。视觉呈现应清晰且具有指导性，包含高质量的产品镜头和优雅的屏幕文字动画，配以权威且精确的旁白和细腻的背景音乐。重点介绍"从脚本到视频"的高效性，以快速创建内容。
示例提示词3
设计一段30秒的快节奏社交媒体广告，针对希望最大化在线存在的经销商，将HeyGen定位为多平台分发的终极宣传视频制作工具。视觉上应高度吸引人，快速剪辑不同场景中的车辆，利用流行的背景音乐和简洁有力的旁白。展示"纵横比调整和导出"如何实现跨各种社交媒体平台的无缝适应。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

经销商宣传视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的经销商宣传视频，提升参与度并展示您的库存，使用我们直观的AI视频编辑器。

1
Step 1
选择您的起点
首先从为经销商量身定制的专业设计模板中选择，或粘贴您的脚本，利用我们的从脚本到视频功能快速开始。
2
Step 2
自定义您的内容
轻松上传和编辑您的视频、图像和文本，以突出特定车型、促销活动或经销商特色。利用编辑工具制作与您的观众产生共鸣的定制视频。
3
Step 3
使用AI增强
通过添加AI化身来提升您的宣传视频，呈现关键信息或生成自然的语音旁白。利用AI驱动的工具使您的信息动态且引人入胜。
4
Step 4
导出和分享
通过纵横比调整和导出为各种平台完成您的视频，然后下载或直接分享至您的社交媒体平台。扩大受众范围并激发对您经销商的兴趣。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐

.

制作真实且引人入胜的满意车主视频推荐，以建立信任并提升您经销商的信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建经销商宣传视频？

HeyGen作为一个先进的AI视频编辑器和经销商宣传视频生成器，让您可以轻松创建引人入胜的汽车宣传视频。您可以利用AI驱动的工具为您的汽车营销活动生成动态的视频营销内容。

HeyGen是否支持AI化身和从文本到视频的功能？

是的，HeyGen具备先进的AI化身和强大的从脚本到视频功能，简化您的内容创建过程。这些AI驱动的工具使您能够快速将普通文本转化为引人入胜的视觉叙述。

我可以使用HeyGen的模板自定义我的经销商广告视频吗？

当然可以。HeyGen的在线编辑器提供多种专业设计的视频模板和强大的编辑工具，以及品牌控制。这使您能够完全自定义您的经销商广告视频，确保它们完美契合您的品牌形象。

HeyGen为视频营销提供哪些输出选项？

HeyGen提供灵活的输出选项，包括纵横比调整和导出，以优化您的视频在各种社交媒体平台上的表现。这确保您的视频营销内容在所有分发渠道中看起来专业并表现出色。