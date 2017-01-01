经销商宣传视频生成器：打造惊艳的汽车广告
通过从脚本到视频快速创建定制的经销商宣传视频，以提升销售和吸引客户。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求尖端营销的经销商创建一段60秒的创新视频，展示AI化身如何革新汽车宣传视频。视觉美学应干净且富有未来感，展示AI化身专业地介绍新车功能或客户推荐，伴随流畅的过渡和友好、信息丰富的旁白。强调"AI化身"的力量，以个性化和扩大经销商的信息传递。
开发一段1分30秒的综合说明视频，专为经销商销售和培训部门设计，展示HeyGen作为强大的经销商广告视频生成器的能力，适用于特定车型或功能。视觉呈现应清晰且具有指导性，包含高质量的产品镜头和优雅的屏幕文字动画，配以权威且精确的旁白和细腻的背景音乐。重点介绍"从脚本到视频"的高效性，以快速创建内容。
设计一段30秒的快节奏社交媒体广告，针对希望最大化在线存在的经销商，将HeyGen定位为多平台分发的终极宣传视频制作工具。视觉上应高度吸引人，快速剪辑不同场景中的车辆，利用流行的背景音乐和简洁有力的旁白。展示"纵横比调整和导出"如何实现跨各种社交媒体平台的无缝适应。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建经销商宣传视频？
HeyGen作为一个先进的AI视频编辑器和经销商宣传视频生成器，让您可以轻松创建引人入胜的汽车宣传视频。您可以利用AI驱动的工具为您的汽车营销活动生成动态的视频营销内容。
HeyGen是否支持AI化身和从文本到视频的功能？
是的，HeyGen具备先进的AI化身和强大的从脚本到视频功能，简化您的内容创建过程。这些AI驱动的工具使您能够快速将普通文本转化为引人入胜的视觉叙述。
我可以使用HeyGen的模板自定义我的经销商广告视频吗？
当然可以。HeyGen的在线编辑器提供多种专业设计的视频模板和强大的编辑工具，以及品牌控制。这使您能够完全自定义您的经销商广告视频，确保它们完美契合您的品牌形象。
HeyGen为视频营销提供哪些输出选项？
HeyGen提供灵活的输出选项，包括纵横比调整和导出，以优化您的视频在各种社交媒体平台上的表现。这确保您的视频营销内容在所有分发渠道中看起来专业并表现出色。