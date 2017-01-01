经销商入职生成器：即时创建高效工作流程
生成智能入职模板并自动化合规检查，通过从脚本到视频的功能增强教程体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为合规官员和集成专家制作一个90秒的视频，说明全面合规检查在我们系统中的关键作用。该视频应采用信息图表风格的视觉方法，突出数据安全和法规遵从，并配以令人安心的音频语调。利用HeyGen的字幕/说明文字功能，确保所有关于无缝集成的技术细节在无声环境中也能清晰传达。
开发一个针对供应链总监和IT架构师的两分钟解释性视频，详细介绍我们供应商门户的高级功能。视觉展示应动态化，包含屏幕录制和动画图表，展示复杂的系统交互，特别是ERP集成方面。由HeyGen的AI虚拟形象创建的权威AI化身进行解说，解释架构优势和操作效率。
为开发团队和业务分析师生成一个45秒的视频，展示我们的AI表单生成器的直观强大。视觉风格应现代且技术前沿，展示在供应商入职软件中自定义表单的逐步创建过程。旁白应清晰简洁，直接从脚本使用HeyGen的文本到视频功能生成，强调易用性和快速部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化供应商和供应商入职培训视频的创建？
HeyGen通过快速文本到视频生成显著简化了供应商入职。您可以快速将脚本转化为专业视频，使用AI虚拟形象创建引人入胜且一致的供应商入职模板生成器内容，通过自动化工作流程无需大量制作时间。
HeyGen能否帮助我们在所有经销商入职材料中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、颜色和特定美学直接融入到您的经销商入职生成器视频中。这确保了所有智能入职模板的一致和专业外观，在每个新合作伙伴中强化您的品牌形象。
HeyGen提供哪些集成功能来增强现有的采购流程或供应商门户？
HeyGen视频设计为无缝集成到您现有的采购流程和供应商门户系统中。虽然视频生成的直接ERP集成不是核心功能，但生成的视频内容可以轻松导出并上传到任何平台，增强您的文档管理和信息共享。
HeyGen如何支持合规检查的入职视频内容的高效分发和管理？
HeyGen允许您生成带有字幕/说明文字的视频，并以各种纵横比导出，便于在适合文档管理的多个平台上高效分发。这确保所有新合作伙伴接收到关键信息，支持在供应链管理中的更顺畅的合规检查。