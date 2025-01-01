交易概览视频生成器：更快创建宣传片

即时制作引人入胜的解释视频和销售宣传片，使用逼真的AI化身吸引您的观众。

107/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的60秒销售宣传视频，专为小企业主设计，强调我们解决方案的即时好处。使用动态和充满活力的视觉效果，利用HeyGen的丰富视频模板和场景进行快速制作，并配以生动的背景音乐，同时确保通过脚本转视频功能将脚本生动呈现。
示例提示词2
为内部销售团队和新客户制作一个简洁的30秒交易概览视频，清晰地概述最近合作的价值主张。视觉呈现必须清晰、品牌化且易于理解，利用HeyGen的字幕/字幕功能提高可访问性，并通过媒体库/库存支持整合相关视觉辅助材料，配以友好和令人安心的声音。
示例提示词3
制作一个引人入胜的50秒营销视频，面向营销专业人士，展示使用AI视频生成器进行活动创作的变革力量。该视频应具有丰富的视觉创意元素和流畅的过渡，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现多平台准备，并通过脚本转视频功能呈现引人入胜的AI声音。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

交易概览视频生成的工作原理

轻松将交易细节转化为专业、引人入胜的视频演示，使用我们直观的AI视频生成器，确保您的提案脱颖而出。

1
Step 1
创建您的交易脚本
首先输入您的交易关键信息。我们直观的**交易概览视频生成器**利用**脚本转视频**功能，将您的书面内容轻松转换为动态视频叙述，完美适用于您的下一个销售演示。
2
Step 2
选择您的视觉基础
从多样化的**视频模板**中选择，或从AI化身开始，为您的交易概览奠定基础。这些预设计的**模板和场景**提供专业且一致的外观，简化您的创作过程。
3
Step 3
添加个性化和品牌元素
通过添加公司的标志、颜色和其他**自定义品牌**元素来个性化您的视频，使用我们直观的**品牌控制（标志、颜色）**。利用我们的AI配音生成功能，提升音质的清晰度。
4
Step 4
生成并分享您的视频
轻松制作最终的高质量**销售视频**。生成后，使用**可跟踪的分享链接**自信地分享您的视频，以监控参与度并获取有关您的销售宣传片的宝贵见解。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推广产品和交易亮点

.

快速创建引人入胜的社交媒体视频，突出产品特性并宣布交易概览，吸引您的观众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创意项目的AI视频生成？

HeyGen通过将文本转化为引人入胜的内容，使用户能够轻松创建专业的AI视频。利用广泛的视频模板和逼真的AI化身，快速高效地实现您的创意愿景。

HeyGen能否创建品牌化的产品视频和引人注目的销售宣传片？

当然可以。HeyGen是一个出色的产品视频生成器，允许您制作高质量的销售视频并进行自定义品牌化。整合您的标志和颜色，以在所有营销视频和销售宣传片中保持品牌一致性。

HeyGen提供哪些AI功能来制作引人入胜的解释视频？

HeyGen为解释视频提供强大的AI功能，包括从您的脚本直接生成高级AI配音。我们的文本转视频AI确保您的信息清晰专业地传达，使复杂概念易于理解。

HeyGen是否支持创建多样化的内容，如引人入胜的入职培训视频？

是的，HeyGen适用于各种内容需求，包括有影响力的入职培训视频和交易概览视频生成器解决方案。利用我们动态的AI化身和丰富的视频模板，为任何目的制作量身定制的内容。