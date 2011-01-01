仪表盘 视频制作器：在线创建令人惊叹的视频
轻松使用我们的拖放视频编辑器制作引人入胜的视频，其中包含AI虚拟形象，增添个性化触感。
Agent 是第一个创意引擎，能够将单一提示转化为完整视频。
在一个60秒的叙述中，深入了解专为数字营销人员定制的视频编辑器的技术能力。这段视频是为寻求强大视频创作工具以增强其品牌在线影响力的专业人士制作的。时尚现代的视觉风格与专业配音相结合，展示了屏幕录制和宽高比调整的强大功能。视频最后以号召性用语结束，鼓励观众利用这些工具进行有影响力的社交媒体分享。
踏上为教育工作者和培训师设计的30秒动画之旅。这段视频以其俏皮而吸引人的视觉风格，介绍了动画视频制作功能，非常适合创作引人入胜的教育内容。叙述突出了视频模板和AI动画的使用，使其成为那些希望简化复杂话题的人的理想选择。欢快的配乐和清晰的字幕确保信息能够触及广泛的观众。
为小企业主和创业者量身打造的90秒技术演示视频。这段视频采用清晰且内容丰富的视觉风格，重点介绍了一款视频创作工具的全面功能。它强调了从脚本到视频的文字转换和配音生成，展示了这些功能如何简化内容制作流程。平和而权威的解说引导观众了解整个过程，对于那些希望提升其数字营销策略的人来说，这是一份宝贵的资源。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的仪表板视频制作工具使用户能够轻松在线创建视频，利用高级视频编辑功能和AI动画快速生成引人入胜的内容。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media videos and clips in minutes, enhancing your online presence with HeyGen's intuitive video creation tools.
利用人工智能提升培训参与度.
Enhance training sessions by creating dynamic and interactive videos that increase engagement and retention using HeyGen's AI-powered features.
常见问题
HeyGen的仪表板视频制作器如何提升我的创意项目？
HeyGen的仪表板视频制作工具提供了一种无缝的在线视频创建方式，它拥有直观的拖放界面和丰富的视频模板。这个工具让你能够毫不费力地将你的创意愿景变为现实。
HeyGen的视频编辑器为技术用户提供了哪些功能？
HeyGen的视频编辑器配备了先进功能，如配音生成、屏幕录制和AI动画，使其成为寻求精确性和灵活性的技术用户的强大视频创作工具。
我可以轻松地使用HeyGen创建动画视频吗？
是的，HeyGen的动画视频制作器让您可以使用AI化身和文字转视频功能，轻松制作引人入胜的动画，确保您的内容以最小的努力脱颖而出。
HeyGen支持在社交媒体上分享我的视频吗？
当然，HeyGen 通过提供纵横比调整和导出选项，便于社交媒体分享，确保您的视频能够针对不同平台进行优化。