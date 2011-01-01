AI培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程
轻松创建引人入胜且有效的培训视频。我们的AI虚拟人让您的内容栩栩如生，确保简化的工作流程和更好的学习效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为IT专业人士开发一个90秒的操作指南，演示如何使用HeyGen创建快速软件教程。采用类似屏幕录制的动态视觉风格，搭配友好、对话式的AI配音。该视频应突出使用可自定义的模板和自动生成的字幕/说明，以增强理解和可访问性。
制作一个2分钟的视频，针对HR部门和员工入职专员，专注于为新员工创造引人入胜的体验。视频应具有现代、欢快的视觉效果，使用多样化的AI虚拟人欢迎新团队成员，配以通过HeyGen的“配音生成”功能生成的鼓舞人心的配音。这强调了AI虚拟人在个性化入职中的力量。
为希望优化视频制作的业务经理设计一个45秒的宣传视频，展示HeyGen作为生成式AI平台的优势。视觉风格应时尚且富有未来感，传达成本和时间效率，配有自信简洁的AI声音。展示如何通过“从脚本到视频”快速生成高质量内容，并使用“纵横比调整和导出”轻松适应各种平台。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进AI驱动的培训视频创作？
HeyGen是一个生成式AI平台，可以将文本转化为视频，使用户能够使用AI虚拟人和先进的文本转语音技术创建专业的培训视频，简化整个视频制作过程。
HeyGen能否与现有工作流程集成以简化视频制作？
是的，HeyGen支持简化的工作流程，允许用户将脚本转换为视频，集成像ChatGPT这样的工具，并利用可自定义的模板，大大提高了L&D团队和员工入职计划的效率。
HeyGen提供哪些AI虚拟人和视频内容的自定义选项？
HeyGen为AI虚拟人和视频内容提供广泛的自定义选项，包括品牌控制、丰富的媒体库，以及创建自定义虚拟人克隆的能力，以制作高度个性化和引人入胜的培训视频。
HeyGen是否提供创建多语言和无障碍培训视频的功能？
是的，HeyGen利用先进的文本转语音技术和自动字幕/说明，促进多语言培训视频的创建，提高了对多元化观众的可访问性和覆盖范围，无需麦克风、摄像机或演员。