用例

HeyGen 通过 AI 功能强大的工具彻底改变了舞蹈教学视频的创作方式，使创作者能够轻松制作引人入胜且专业的舞蹈视频。通过利用 AI 舞蹈视频生成器和编辑工具，用户可以通过旁白、视频效果和背景音乐增强他们的内容，使舞蹈教程更加吸引人且易于获取。