每日特惠视频制作器：快速创建引人入胜的促销视频
通过引人注目的每日特惠视频提升销售。通过从文本到视频脚本生成专业视频，轻松创建引人入胜的促销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个现代化的45秒宣传视频，针对市场营销专业人士和在线内容创作者，展示一个限时服务优惠，由AI虚拟形象以简洁、专业的视觉风格和友好的语音生成，通过HeyGen的语音生成功能实现。
制作一个吸引人的60秒折扣视频，面向寻找价值的消费者和社交媒体购物者，展示如何通过说服力强的视觉效果和热情的语音解说来兑换多项折扣，并通过HeyGen提供的清晰字幕进一步增强效果。
为企业家和初创公司创建一个动态的30秒视频营销公告，推出新产品，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成，展示快节奏的视觉效果和激励人心的音乐，以突出介绍优惠。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的促销视频？
HeyGen通过提供丰富的视频模板库简化了引人入胜的促销视频的创建。用户可以轻松地用自己的内容自定义这些模板，利用这个在线视频制作器在几分钟内生成高质量的促销视频。
HeyGen能否作为每日特惠视频制作器使用？
当然可以。HeyGen是一个高效的AI促销视频制作器，专为制作引人注目的每日特惠视频而设计。利用AI虚拟形象和语音生成功能，快速向您的观众传递吸引人的折扣视频。
HeyGen如何通过AI确保专业质量的视频营销？
HeyGen通过先进的AI虚拟形象和逼真的语音生成功能，赋予用户创建专业视频营销内容的能力。这使得无需复杂的制作设置即可制作出具有一致品牌形象的高影响力视频。
使用HeyGen制作促销视频有哪些自定义选项？
HeyGen为您的促销视频提供了广泛的自定义选项，包括品牌控制以整合您的标志和颜色。您还可以利用其媒体库，并轻松调整纵横比，以便在社交媒体平台上无缝分享。