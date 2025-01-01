网络星期一视频制作器：通过惊艳视频提升销售
快速生成惊艳的促销视频以提升销售，由先进的AI化身驱动。
创建一个充满活力的30秒网络星期一广告，展示令人无法抗拒的优惠视觉效果，让屏幕上的内容跃然而出。该视频应针对渴望折扣的在线购物者，采用快节奏、充满活力的视觉风格，并配以欢快的电子音乐。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装动态布局，突出各种产品类别。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个精致的45秒产品展示视频，其中一个AI化身作为AI驱动的代言人，详细介绍一款主打产品。该视频针对对科技产品或时尚感兴趣的消费者，视觉和音频风格应简洁专业，使用HeyGen的“AI化身”和“语音生成”功能，传递清晰、引人入胜的产品信息。
示例提示词2
设计一个高能量的15秒倒计时视频，用于网络星期一限时抢购，为寻找最后时刻优惠的购物者营造悬念。视觉风格应包含醒目的数字倒计时器和闪烁的限时优惠，并配以紧迫感十足的合成音乐。确保通过HeyGen的“字幕/说明”功能强化关键信息，以在社交媒体上产生最大影响。
示例提示词3
制作一个引人入胜的60秒视频，展示企业如何轻松制作自己的网络星期一促销视频。该提示针对小企业主和营销人员，展示简洁的教学视觉风格，并配以鼓舞人心的背景音乐。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能的高效性，展示脚本如何转化为专业外观的内容，并集成“媒体库/素材支持”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择您的模板
通过选择各种预设计的视频模板或从空白画布开始，开启您的网络星期一视频项目，享受完全的创作自由。
Step 2
自定义您的信息
轻松添加您的促销文本，并使用HeyGen的从脚本到视频功能为您的网络星期一视频生成自然的语音解说。
Step 3
通过视觉效果增强
通过整合引人注目的AI化身来提升您的网络星期一视频，有效传递您的促销信息并吸引观众注意。
Step 4
导出并分享
通过利用纵横比调整和导出功能，为各种社交媒体平台最终确定您的创作，然后发布您的高质量促销视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的网络星期一视频？
HeyGen通过一系列专业模板和强大的文本转视频功能，简化了引人入胜的网络星期一视频的创建过程，使您能够高效生成高质量的促销视频。
我可以使用HeyGen的AI化身自定义网络星期一广告吗？
当然可以！HeyGen允许您通过整合可自定义的AI化身和AI驱动的代言人，以及个性化的品牌控制，来增强您的网络星期一广告，使您的促销视频脱颖而出。
HeyGen为高效的网络星期一社交媒体营销提供了哪些功能？
HeyGen提供了全面的素材库和灵活的纵横比调整选项，使您能够轻松调整网络星期一视频以适应各种社交媒体平台，最大化您的在线营销影响力。
HeyGen是否支持网络星期一优惠的文本转语音和品牌化？
是的，HeyGen提供先进的AI文本转语音功能，用于动态语音解说，并提供强大的品牌控制，确保您的网络星期一促销视频和优惠视觉效果始终反映您的品牌形象。