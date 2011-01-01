网络星期一广告视频制作器：打造惊艳的促销视频

使用专业模板快速创建惊艳的网络星期一视频广告，轻松提升您的假日销售。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对广泛受众的45秒购物广告，展示多个网络星期一优惠，采用专业、简洁的视觉效果和动态过渡，配以清晰、有说服力的旁白，解释每个产品的优势。利用HeyGen的语音生成功能完美表达您的产品细节。
示例提示词2
制作一个吸引人的60秒开箱体验视频，面向寻求深入产品见解的购物者，采用对话式和真实的视觉风格，配以温暖的灯光和吸引人的背景音乐，由AI虚拟形象开箱并展示特色产品。利用HeyGen的模板和场景快速设置您的引人入胜的叙述。
示例提示词3
设计一个引人注目的15秒闪购广告，专为社交媒体上的冲动购买者设计，使用醒目的粗体文字叠加和流行音乐，优化快速移动观看，创造病毒式网络星期一广告，激发即时兴奋。使用HeyGen的长宽比调整和导出功能，确保您的广告在任何平台上都完美呈现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

网络星期一广告视频制作器的工作原理

利用AI快速轻松地制作引人入胜的网络星期一视频广告，使用模板、AI虚拟形象和丰富的媒体来吸引您的观众。

1
Step 1
选择网络星期一视频模板
从我们多样化的网络星期一视频模板中选择，旨在吸引注意力并展示您的最佳优惠，为您的广告提供完美的起点。
2
Step 2
在广告中添加AI虚拟形象
将动态AI虚拟形象整合到您的视频中，以人性化的方式展示您的网络星期一优惠，使您的促销更具吸引力和个性化。
3
Step 3
生成引人入胜的语音旁白
撰写引人入胜的脚本，并使用我们的语音生成功能添加专业旁白，确保您的网络星期一优惠被清晰且有说服力地传达。
4
Step 4
导出并优化平台
利用我们的长宽比调整和导出功能，为分发准备好您的网络星期一广告，确保其在任何社交媒体渠道上都完美呈现。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在广告中展示客户推荐

利用真实的客户成功故事和引人入胜的AI视频来建立信任并影响网络星期一的购买决策。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的网络星期一视频广告？

HeyGen通过多种专业设计的模板和场景简化了动态网络星期一视频广告的创建。您可以轻松定制这些模板以展示您的折扣优惠，使您的活动在购物季节中更具成效。

HeyGen的AI虚拟形象能否提升我的网络星期一促销广告？

当然可以，HeyGen的逼真AI虚拟形象可以作为您网络星期一促销广告的有力代言人。它们通过高质量的语音旁白传达信息，吸引观众注意力，使您的产品展示广告更令人难忘。

HeyGen为网络星期一视频模板提供了哪些创意素材？

HeyGen提供丰富的素材库，包括动画素材、音乐和各种设计元素，以丰富您的网络星期一视频模板。这使您能够定制每个场景，创建视觉上吸引人的网络星期一促销海报或视频。

HeyGen是否支持为不同社交媒体平台优化网络星期一广告？

是的，HeyGen使您能够为各种社交媒体平台量身定制网络星期一广告。通过一键调整大小和可定制的长宽比等功能，您可以轻松创建适合Instagram故事、方形帖子或任何其他格式的视频，以最大化您的覆盖面。