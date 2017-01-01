可定制的视频生成器，打造专业效果
通过动态AI化身轻松打造独特、专业的视频，为您的品牌增光添彩。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体经理量身定制一个45秒的社交媒体推广视频，旨在提升观众参与度。呈现一个节奏快、视觉丰富的展示，配以大胆的图形和多样化的AI化身无缝互动，搭配时尚、充满活力的音乐。脚本应使用从脚本到视频的文本生成，重点介绍可定制的视频生成器如何在社交媒体内容中赋予创意自由。
为在线课程创作者设计一个专业的60秒教学视频，推广高级教育模块。视觉效果应精致且信息丰富，具有流畅的过渡和清晰的屏幕字幕/字幕生成以强化关键概念。伴随一个平静、权威的背景音乐和直接从模块的文本到视频生成的自信旁白，为用户提供卓越的创意控制，制作出工作室级别的视频。
为有抱负的内容创作者构思一个简洁的15秒宣传片，快速分享新想法或更新。该视频需要快速、充满活力的视觉风格，利用媒体库/库存支持中的多样化模板和场景实现快速、引人注目的过渡。配以有力、现代的音乐和简短、有影响力的旁白生成，有效介绍新概念，展示AI视频生成器的速度和便利性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强我对AI视频生成的创意控制？
HeyGen通过其可定制的视频生成器功能为用户提供广泛的创意控制。您可以利用模板，整合品牌资产，并微调每个方面，以制作独特的营销视频和社交媒体内容。
HeyGen为视频项目提供了哪些高级定制选项？
HeyGen提供强大的定制选项，允许您定制每个视频项目。您可以整合自定义品牌，选择各种模板，并使用拖放界面创建真正独特的工作室级视频，完美契合您的愿景。
HeyGen的AI化身是否可定制用于多种应用？
是的，HeyGen的AI化身高度可定制，适用于广泛的应用。这些AI化身通过逼真的旁白和多样的外观将您的文本到视频生成脚本栩栩如生地呈现，提供动态的视觉交流。
是什么让HeyGen成为有效的商业沟通AI视频制作工具？
HeyGen是一个有效的AI视频制作工具，简化了引人入胜内容的制作。它使用户能够将文本提示转化为工作室级视频，配以专业旁白，非常适合用于营销视频和多语言的内部沟通。