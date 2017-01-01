客户视频生成器：轻松实现AI视频创作

利用我们的AI视频生成器更快地创建个性化营销视频，轻松将文本转化为视频，实现最大客户影响。

想象一个45秒的个性化营销视频，专为小企业主和电商营销人员量身定制，动态介绍一款新产品。其视觉风格应明亮且充满活力，配以引人注目的产品镜头和清晰的屏幕文字，并通过HeyGen的配音生成功能创建友好且专业的配音，确保这段关键AI视频创作的高质量音频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于技术精通的专业人士和现有软件用户，一个60秒的视频教程可以有效解释复杂的新功能。该视频应采用简洁现代的视觉美学，使用动画图形展示每个步骤，配以HeyGen库中富有魅力的AI化身清晰呈现内容，利用文本转视频功能从您的脚本高效生成AI视频。
示例提示词2
为企业团队和内部沟通人员制作一段30秒的内部团队更新视频，宣布一项新的公司计划。视觉风格应专业且流畅，结合动态文字动画和细微的品牌元素，由精心编写的脚本直接转化为视频，使用HeyGen的文本转视频功能，展示公司视频平台内高效的AI视频创作。
示例提示词3
想象一个引人入胜的15秒推广广告，适合社交媒体用户和潜在客户，旨在突出一项新服务。这种短视频内容需要快速切换的吸引人视觉画面，配以欢快的背景音乐，通过HeyGen的字幕/说明文字传递关键信息，确保即使静音观看也能产生最大影响，展示客户视频生成器在有效产品视频中的强大作用。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建专业且个性化的客户视频，简化您的沟通并增强任何使用场景的参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的信息。您可以直接编写脚本或利用强大的AI脚本生成器快速开发引人注目的客户视频内容。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌。将您选择的化身与从脚本生成的自然声音配音相结合，利用先进的AI化身技术。
3
Step 3
应用自定义品牌和编辑
通过品牌的独特身份增强您的视频。利用品牌控制添加标志、调整颜色和整合其他视觉元素，确保您的营销视频反映公司的风格。
4
Step 4
导出并分享您的视频
在直观的视频平台中审查您的创作以完成它。一旦满意，导出您的高质量客户视频，准备在您期望的渠道中立即分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

将客户推荐转化为引人注目的AI视频，有效建立信任并展示真实价值。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的创意视频项目？

HeyGen通过利用先进的AI技术为用户提升创意视频项目。您可以轻松地将文本转化为视频，使用逼真的AI化身制作出与观众产生共鸣的有影响力的营销视频。

HeyGen提供哪些类型的AI化身用于视频生成？

HeyGen提供多样化的逼真AI化身，帮助您创建引人入胜且动态的视频内容。这些AI化身无缝集成到我们的AI视频生成器中，使您能够轻松制作出专业质量的视频，适用于各种应用。

HeyGen是否提供可定制的视频模板以快速创建内容？

是的，HeyGen拥有强大的可定制视频模板库，旨在加速您的AI视频创作过程。这些模板非常适合生成各种内容，包括引人注目的产品视频和营销活动，几乎不费力气。

我可以在HeyGen生成的视频中自定义品牌元素吗？

当然可以，HeyGen在其强大的视频编辑器中为您提供全面的品牌控制。这使您能够轻松自定义元素，如您的标志和品牌颜色，确保在我们平台上的所有视频资产中保持一致的视觉识别。