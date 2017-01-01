客户培训视频制作工具：简化学习与支持
通过专业的旁白生成，轻松更新并促进知识共享，为您的所有培训内容提供支持。
为新客户创建一个45秒的引人入胜的介绍视频，旨在简化初始产品设置。这个客户培训视频制作部分应展示一个友好的AI化身，通过清晰、平和的旁白引导观众完成基本步骤，使用专业且易于理解的视觉效果，确保顺利的入门体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个60秒的内部培训视频，面向L&D团队和员工，展示一项新的公司政策。这个视频需要信息丰富且充满活力，利用媒体库/库存支持中的动态视觉效果来保持注意力，并通过从脚本生成的专业旁白，将复杂信息转化为易于理解的培训视频。
示例提示词2
为现有客户开发一个简洁的30秒教程视频，展示一个特定的软件功能。视觉风格应干净专业，专注于逐步演示，并通过准确的字幕/说明来帮助所有观众理解，确保有效的知识共享。
示例提示词3
制作一个动态的15秒更新视频，面向所有客户和员工，宣布一项新的产品改进。这个视频应利用AI化身，呈现现代的外观和感觉，结合快速的场景切换，设计为可以快速调整大小并导出到各种平台，成为如何创建培训视频以进行快速公告和轻松更新的优秀示例。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的培训内容编写或粘贴到平台中。利用我们的从脚本到视频功能，轻松将文本转化为动态视频。
2
Step 2
选择您的化身和场景
通过选择各种AI化身来代表您的品牌并清晰地呈现信息，以增强参与度。根据您的培训需求自定义场景。
3
Step 3
生成AI旁白
使用我们的旁白生成功能为您的视频添加自然的解说，确保您的客户在任何语言中都能获得清晰有效的指导。
4
Step 4
导出您的培训视频
应用品牌控制以保持视觉一致性，添加字幕，然后导出您精心制作的培训视频给您的客户。
常见问题
HeyGen如何简化客户培训视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，能够高效地帮助您制作专业的客户培训视频。利用AI化身和从脚本到视频的功能来简化内容制作并吸引您的客户。
HeyGen有哪些功能使其成为员工培训和入职的理想选择？
HeyGen提供AI化身和AI旁白来创建引人入胜的员工入职视频和教程视频。其多语言视频播放器还确保您的培训能够有效地覆盖全球员工。
HeyGen能否帮助L&D团队改善知识共享？
当然可以，HeyGen的生成式AI平台使L&D团队能够快速制作高质量的培训视频和视频文档。利用可定制的模板确保在整个组织中实现一致且有效的知识共享。
HeyGen如何利用AI促进引人入胜的培训视频的制作？
HeyGen使用AI旁白和从脚本到视频的功能快速生成引人入胜的培训视频。您还可以添加自动字幕/说明，以增强观众的可访问性和参与度。