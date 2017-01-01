客户培训视频生成器：创建引人入胜的教程

通过AI视频生成器转变您的客户培训。利用专业的AI化身快速创建引人入胜且一致的培训视频。

制作一个精准的90秒教学视频，专为需要详细技术培训的新软件功能的客户设计。视频应采用专业和教学的视觉风格，使用友好的AI化身通过HeyGen的AI化身清晰演示复杂步骤，并通过清晰的语音生成增强效果。此内容将利用生成式AI平台的力量来简化理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个全面的2分钟视频，针对技术用户和合作伙伴，告知他们最近的软件更新和功能。视觉和音频风格应简洁、直接且信息量大，利用HeyGen的字幕/说明以增强清晰度，并通过语音生成支持多种语言，创建有效的AI生成视频文档以便于更新。
示例提示词2
生成一个简洁的60秒视频，专为终端用户提供快速解答常见技术问题。采用品牌化和视觉吸引力的风格，利用HeyGen的模板和场景，并高效地将文本转换为视频。这将成为您视频创作工具的强大组成部分，创造出色的常见问题解答。
示例提示词3
构建一个清晰的1分钟视频指南，供支持人员或高级用户使用，详细说明技术故障排除过程。视频应保持逐步、视觉引导的演示，结合HeyGen的媒体库/库存支持的解释性图形和冷静的指导性语音生成，以澄清复杂的程序。此内容对于有效的技术培训和知识共享至关重要。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

客户培训视频生成器的工作原理

轻松将您的客户教育转化为引人入胜、产品准确的视频文档，赋能用户并扩大您的支持范围。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您现有的培训材料或撰写新脚本。我们的平台支持从文本直接转换为视频格式，使用脚本中的文本转视频功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的品牌并传达您的信息。自定义他们的外观，并使他们的唇部动作与您的脚本完美同步。
3
Step 3
应用您的品牌标识
确保您的培训视频符合公司的视觉指南。利用品牌控制功能，结合您的标志、品牌颜色和自定义字体，保持一致的专业外观。
4
Step 4
导出和翻译
视频完成后，以多种格式导出。通过一键翻译轻松覆盖全球受众，使您宝贵的培训内容对所有客户可访问。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在客户培训中澄清复杂概念

将复杂的产品功能或服务转化为易于理解的视频文档，增强清晰度和客户理解。

常见问题

HeyGen如何利用AI进行技术视频创作？

HeyGen利用其生成式AI平台将复杂信息转化为引人入胜的视频文档。它通过让用户无缝集成逼真的AI化身和AI语音，简化了技术培训和用户指南的制作和理解过程。

HeyGen为敏感内容采取了哪些安全措施？

HeyGen优先考虑数据安全，并符合SOC 2和GDPR标准，确保您的敏感视频文档和内部通信受到保护。这种强大的合规性在创建和分享机密培训视频或用户指南时提供了安心保障。

HeyGen能否与现有学习材料集成？

是的，HeyGen允许您轻松将现有材料转换为动态培训视频或用户指南，增强您的教程视频库。我们的平台提供高效的视频创作工具来适应您的内容，节省时间并确保一致的品牌信息。

HeyGen提供了哪些工具来实现高效内容共享？

HeyGen提供智能共享功能，使您可以通过简单的链接分享您的视频文档或直接嵌入。通过时间戳评论和多语言视频播放器等功能，HeyGen促进了团队之间的有效知识共享和协作。