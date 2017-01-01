客户推荐视频制作工具：即时建立信任

通过将脚本转化为引人入胜的客户推荐，提升销售和信誉，利用强大的文本转视频功能。

制作一个吸引人的30秒视频，目标是小企业主，展示HeyGen的AI客户推荐视频制作工具如何简化客户反馈。视觉风格应积极向上且专业，配以友好的AI旁白，解释可定制模板如何让制作变得轻松。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场经理开发一个动态的45秒视频，旨在显著提高转化率。视频应展示多样化的AI化身，呈现强有力的客户推荐视频，以引人入胜的视觉风格呈现。强调使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现多平台覆盖。
示例提示词2
为内容创作者制作一个现代化的60秒视频，展示如何将书面反馈转化为引人入胜的视频推荐，使用HeyGen。视觉风格应简洁创新，配有动画文字和流畅的过渡，突出从脚本到视频的能力和自动字幕功能。
示例提示词3
设计一个明亮、充满活力的30秒视频，面向电子商务企业，展示如何轻松生成客户推荐视频制作工具，借助HeyGen来增强他们的营销策略。视觉和音频风格应具有冲击力且节奏快速，利用HeyGen的媒体库/素材支持和可定制模板实现快速创建。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户推荐视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的视频推荐，以建立信任并通过AI驱动的工具提升您的营销策略。

1
Step 1
选择可定制的模板
通过选择各种专业设计的“模板和场景”开始您的项目，这些模板专为视频推荐量身定制，是展示客户故事的完美起点。
2
Step 2
添加您的推荐脚本
将您收集的客户反馈粘贴到“从脚本到视频的文本”编辑器中。我们的平台将自动将您的文本转换为引人入胜的视频内容，为您节省时间和精力来创建“文本转视频”。
3
Step 3
使用AI和品牌进行定制
通过选择一个“AI化身”来展示推荐，或结合您品牌的独特标志和颜色来增强您的视频。我们的“AI视频编辑器”提供工具，以获得精致、专业的外观。
4
Step 4
导出并整合您的视频
完成您的视频，并使用“纵横比调整和导出”功能为任何平台做好准备。无缝地将您引人入胜的视频推荐直接发布到您选择的渠道，支持您的“社交媒体整合”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

产生社交媒体热度

.

快速制作引人入胜的短视频推荐，用于社交平台，扩大您的影响力和受众参与度。

background image

常见问题

HeyGen如何创造性地提升我的客户推荐视频？

HeyGen通过可定制的模板和AI驱动的工具，帮助您创造性地将客户反馈转化为精美的视频推荐。您可以轻松地将文本转化为视频，从多样化的AI化身中选择，生成引人注目的内容。

为什么要使用像HeyGen这样的AI客户推荐视频制作工具来建立信任？

利用HeyGen作为AI客户推荐视频制作工具，企业可以高效地通过真实的客户推荐视频建立信任和信誉。通过简化制作流程，您可以快速生成高质量的内容，帮助提高转化率并加强您的营销策略。

HeyGen提供哪些高级功能来制作引人入胜的客户推荐视频？

HeyGen提供了一套高级功能，包括逼真的AI化身和复杂的AI旁白，以制作真正引人入胜的客户推荐视频。其强大的AI视频编辑器允许您无缝整合品牌控制，生成字幕，并确保您的信息通过多语言支持引起共鸣。

HeyGen如何简化推荐视频和营销策略的视频编辑过程？

HeyGen通过提供一个直观的平台，将脚本转换为动态视频，显著简化了推荐视频的编辑过程。借助预制模板、品牌控制和轻松的纵横比调整等功能，您可以快速创建专业的视频推荐，准备好进行社交媒体整合。