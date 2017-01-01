轻松生成客户推荐视频

通过我们的可自定义模板制作真实的客户故事，提高转化率。

制作一个引人注目的1分钟推荐视频，突出AI推荐视频生成器对B2B营销专业人士的高效性，展示动态AI化身以传达真实的客户反馈。视觉风格应简洁现代，配以专业且充满活力的旁白，强调关键优势。此视频将展示如何使用HeyGen的AI化身轻松制作高质量内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

为小企业主开发一个友好的45秒视频，展示用户友好的推荐视频制作工具如何简化内容创作。视觉风格应温暖宜人，使用可自定义的模板来展示易用性，并配以欢快的背景音乐。强调HeyGen的多样化模板和场景如何帮助企业快速创建专业外观的客户推荐视频。
制作一个真实的90秒视频，展示全球客户推荐视频的影响，目标是需要可访问内容的国际营销团队。视觉风格应清晰高分辨率，展示多样化的推荐视频，并自动生成字幕以扩大覆盖面。强调HeyGen强大的字幕功能，以确保不同语言背景的观众最大程度地理解。
为数字营销人员创建一个信息丰富的1分15秒视频，说明文本转语音技术如何将脚本转化为强大的营销工具。视觉风格应清晰专业，动态展示文本转化为视频的过程。此视频将突出HeyGen的文本转视频功能，简化从书面内容创建引人注目的推荐视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户推荐视频生成器的工作原理

轻松创建引人注目的客户推荐视频，建立信任并提升您的品牌在所有社交媒体平台上的影响力。

Step 1
创建您的推荐视频
首先从我们为影响力客户故事设计的可自定义模板中选择。选择最能展示客户体验的布局。
Step 2
添加您的品牌和代言人
通过融入品牌的独特元素并选择一个AI化身来呈现推荐视频，增强您的视频，使其独一无二。
Step 3
应用专业润色
通过自动字幕和动态旁白完善您的信息，确保每位观众都能清晰地听到客户的强大故事。
Step 4
导出并分享您的视频
生成高质量的推荐视频，以惊人的4K质量呈现，随时准备在所有营销渠道和社交媒体上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上吸引观众

快速制作优化的客户推荐视频，适用于社交媒体，推动参与并扩大影响力。

常见问题

HeyGen如何利用AI生成客户推荐视频？

HeyGen利用先进的AI化身和复杂的文本转语音技术，将您的脚本转化为引人注目的客户推荐视频。这种创新的AI推荐视频生成器方法使您无需摄像机或演员即可高效创建专业视频。

我可以自定义HeyGen创建的推荐视频的外观吗？

当然可以。HeyGen提供可自定义的模板和广泛的品牌控制，使您能够将推荐视频与您的品牌形象保持一致。您还可以以惊人的4K质量导出最终视频，呈现出精致专业的外观。

HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性？

HeyGen为所有视频自动生成准确的字幕，大大增强了可访问性和观众参与度。这一关键技术功能确保您的信息有效地传达给更广泛的观众，直接利用我们的AI推荐视频生成器功能。

使用HeyGen平台创建客户推荐视频的流程是什么？

使用HeyGen的流程很简单：只需选择一个推荐视频模板，输入您的脚本，选择一个AI化身和声音，我们强大的AI推荐视频生成器将创建您的视频。然后，您可以添加品牌元素并无缝导出客户推荐视频。