客户成功培训视频生成器助力增长
通过AI语音和直观界面，将复杂脚本瞬间转化为专业培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有用户开发一段90秒的动态产品演示，展示我们平台的新协作功能。采用引人入胜、轻快的视觉风格，结合互动元素和友好、充满活力的声音，利用HeyGen的AI虚拟形象展示更新内容，并通过语音生成自然的旁白，使其成为有效的AI培训视频。
为客户支持团队制作一段2分钟的内部标准操作程序（SOP）指南，详细说明复杂技术问题的升级协议。该视频需要信息丰富、结构化的视觉风格，结合相关图表和专业、令人安心的声音，利用HeyGen的模板和场景快速设置，并通过媒体库/素材支持提供视觉辅助，增强我们的客户成功培训视频生成器方法。
生成一段45秒的动画解释视频，面向非技术利益相关者，简化API集成的概念。视觉风格应为插图式且易于理解，配以清晰的图形和充满活力、清晰的声音。该视频将利用HeyGen的AI虚拟形象将复杂概念拟人化，并通过纵横比调整和导出功能在各个平台上分发，有效地让我们为多样化的受众创建培训视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建培训视频？
HeyGen通过将脚本文本转化为视频，利用逼真的AI虚拟形象和AI语音快速创建引人入胜的AI培训视频。这一简化流程使其成为满足各种需求的理想客户成功培训视频生成器。
HeyGen有哪些技术特性使其成为先进的AI视频平台？
HeyGen提供强大的技术功能，包括无缝的文本转视频、自动字幕和用户友好的直观界面。这些功能确保任何人都能轻松利用我们的先进AI视频平台制作专业内容。
HeyGen是否提供视频品牌一致性的定制？
当然，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入到解释视频和产品演示中。您还可以利用各种模板和场景轻松保持品牌美学的一致性。
HeyGen能否支持客户入门和团队协作？
是的，HeyGen旨在支持动态的客户入门体验并促进团队内部的协作。您可以轻松分享和嵌入您的AI培训视频，使信息传播和项目协作更加简单。