客户故事视频制作器：提升您的社会证明

将客户故事转化为有影响力的社会证明。利用我们的可定制模板和场景快速且专业地制作真实的视频推荐。

制作一个1分钟的视频，面向市场经理和小企业主，展示他们如何轻松使用“AI视频生成器”生成引人入胜的“视频推荐”。视觉风格应专业且简洁，展示用户友好的界面，并配以清晰流畅的旁白。强调从“脚本到视频”的高效转换，以及利用“AI虚拟人”简化客户成功故事的制作，无需繁琐的手动编辑。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为产品营销人员和销售团队开发一个90秒的动态视频，展示使用可定制模板创建的引人入胜的“客户故事”的力量。视觉风格应现代且充满活力，结合欢快的背景音乐和高保真视觉效果以吸引注意力。突出HeyGen多样化的“模板和场景”以及强大的“纵横比调整和导出”功能，帮助用户制作出在各个平台上引起共鸣的精美品牌内容，强化品牌一致性。
示例提示词2
制作一个2分钟的信息视频，面向技术精通的企业家和营销机构，展示使用“AI虚拟人生成器”扩展“客户推荐”的技术优势。视频应采用流畅、未来感的视觉美学，配以自信且权威的声音，详细介绍设置和部署过程。重点展示HeyGen的“AI虚拟人”如何实现品牌一致性，以及自动“字幕/说明”功能如何提高可访问性和全球覆盖。
示例提示词3
为电子商务企业和客户成功团队制作一个45秒的引人入胜的视频，强调创建“真实视频”内容以建立“社会证明”。视觉和音频风格应温暖、富有同情心且自然，呈现出真实的对话音频，感觉不拘一格。展示HeyGen的“语音生成”如何微调叙述，同时“媒体库/素材支持”提供丰富的上下文视觉效果，确保最终输出既真诚又精美，增强消费者信任。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户故事视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松将客户推荐和成功故事转化为引人入胜的高质量视频内容。

1
Step 1
创建您的客户故事脚本
通过编写或粘贴您的脚本来概述客户故事叙述。我们的从脚本到视频功能简化了初始内容创建过程。
2
Step 2
选择您的AI驱动主持人
从多样化的AI虚拟人库中选择，或使用AI虚拟人生成器为您的视频推荐创建一个独特的虚拟主持人。
3
Step 3
应用品牌视觉元素
通过品牌的独特身份增强客户推荐。应用品牌控制（标志、颜色）来定制视觉效果，确保一致性和专业性。
4
Step 4
导出高质量的视频推荐
完成您的视频推荐并准备分发。利用纵横比调整和导出功能，确保您的内容针对各种平台和受众进行了优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作高影响力的广告活动

开发强大的视频广告，展示客户故事和推荐，推动转化并提高投资回报率。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化客户故事视频的制作？

HeyGen利用先进的AI将您的文本脚本转化为引人入胜的客户故事视频，配有逼真的AI虚拟人来传达您的信息。这种创新的AI视频生成器显著简化了整个制作过程，使视频推荐的创建变得轻而易举。

HeyGen提供哪些功能以提高推荐视频的制作效率？

HeyGen提供了一套全面的推荐视频软件，配备可定制的模板和预设的提示和脚本，支持快速内容创建。它支持自动编辑功能，能够快速制作出专业质量的客户推荐视频。

HeyGen能否制作高质量的品牌客户推荐视频？

当然可以。HeyGen允许您制作专业的4K质量的客户推荐视频，配有全面的品牌控制。您可以轻松地加入您的标志和品牌颜色，确保每个真实视频都能反映出公司的身份。

如何使用HeyGen将说话人功能集成到客户推荐视频中？

HeyGen强大的AI虚拟人生成器使您能够无缝地将专业的说话人功能添加到客户推荐视频中。只需输入您的脚本，AI虚拟人就会传达信息，增强客户故事的参与度和清晰度。