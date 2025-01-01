客户故事视频生成器：创建有影响力的推荐

使用我们的脚本文本转视频功能，将客户推荐转化为引人入胜的视频。创建与您的观众产生共鸣的强大故事。

103/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于推出新产品的市场经理，利用HeyGen的AI文本转视频生成器创建一个动态的45秒短视频，确保现代视觉风格和欢快的音频，配以专业字幕/说明文字，以提高社交媒体活动的参与度。
示例提示词2
产品经理或B2B销售团队可以通过制作一个60秒的客户故事视频来有效解释复杂功能，突出用户的旅程，使用HeyGen强大的模板和场景，呈现干净、信息丰富的视觉风格，辅以冷静、说服力强的配音和丰富的媒体库/素材支持。
示例提示词3
将快速推荐转化为引人入胜的20秒谈话头视频，适用于全球营销团队，利用HeyGen的AI视频生成器创建专业、适应性强的视觉风格，然后使用纵横比调整和导出优化各种平台，确保清晰的音频和广泛的覆盖。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户故事视频生成器的工作原理

使用我们的AI驱动生成器，轻松将客户推荐转化为引人入胜的视频故事，增强参与度和品牌信任。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写或粘贴您的客户故事文本。我们的AI文本转视频生成器将为您的视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择一个来代表您的客户或叙述者，为您的叙述增添专业色彩。
3
Step 3
添加视觉效果和声音
通过背景场景、音乐和适合您脚本的配音生成来增强您的视频，确保引人入胜的体验。
4
Step 4
导出并分享
一旦满意，最终确定您的客户故事视频，并以您所需的纵横比导出，准备在各个平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作高效的视频广告

.

生成强大的视频广告，展示客户故事，以有效推动转化并提升营销效果。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的客户故事视频？

HeyGen强大的AI视频生成器让您可以轻松地将文本转化为动态的客户故事视频。您可以利用多种AI虚拟形象和专业配音将推荐生动呈现，使您的叙述更具吸引力和真实性。

我可以使用HeyGen制作什么样的AI生成视频？

使用HeyGen，您可以轻松制作各种AI生成的视频，包括专业的谈话头视频和引人入胜的短视频。只需输入您的文本，HeyGen的先进AI文本转视频生成器将创建高质量的内容，包含可定制的AI虚拟形象和逼真的配音。

HeyGen是否提供视频模板以简化我的创作过程？

是的，HeyGen提供了丰富的专业视频模板库，旨在加速您的创作流程。这些模板结合我们易于上手的编辑器，使您能够快速制作出用于营销、社交媒体或其他需求的精美视频。

HeyGen如何确保其AI文本转视频生成的质量？

HeyGen专注于高质量的AI文本转视频生成，注重逼真的AI虚拟形象和出色的唇同步精度。我们的技术确保虚拟主持人能够清晰自然地传达您的信息，提升视频的整体专业吸引力。