客户服务视频生成器：提升支持与效率

创建引人入胜的操作指南视频和个性化视频信息以支持客户，通过强大的“从脚本到视频”功能减少支持工单。

为新客户创建一个45秒的视频，旨在促进顺利的客户入职并回答常见的设置问题。视觉风格应简洁且亲切，采用友好的AI头像引导用户完成初始步骤，并辅以清晰且令人安心的音频语调。这是一个欢迎和告知新用户的绝佳个性化视频信息。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个30秒的公告视频，面向现有客户，展示新产品功能或重要更新。视频应采用专业且引人入胜的视觉风格，使用动态场景突出关键优势，并配以充满激情的旁白生成，捕捉兴奋之情。这有效地作为对常见问题的主动视频回应，确保用户充分了解信息。
示例提示词2
制作一个60秒的操作指南视频，帮助用户快速解决特定技术问题。视觉风格将是逐步演示，确保用户可以轻松跟随，同时字幕/说明文字增强了所有观众的可访问性。此内容作为AI视频客户支持的重要组成部分，有效减少混淆。
示例提示词3
设计一个40秒的内部视频，解释新的标准操作程序（SOP）给客户服务代表。视觉风格应是商务专业且简明扼要，利用预设计的模板和场景快速创建和保持一致性。这种类型的视频对于客户培训视频至关重要，确保所有团队成员在创建SOP时与AI高效对齐并知情。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户服务视频生成器的工作原理

快速将您的支持内容转化为引人入胜的AI视频，增强客户理解并简化操作。轻松创建有用的指南。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先提供您的文本或脚本。我们的平台使用先进的AI将您的文字转换为专业的视频内容，使创建操作指南视频变得简单。
2
Step 2
选择您的AI头像
从多样化的AI头像中选择一个来代表您的品牌。这些头像自然且一致地传达您的信息，用于您的客户培训视频。
3
Step 3
添加品牌和视觉效果
通过加入公司标志和品牌颜色来个性化您的视频。使用相关的库存媒体和自动生成的字幕增强信息的清晰度。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的视频完美无瑕，按您所需的纵横比导出，并轻松在您的支持渠道中分享，有效减少支持工单。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体创建主动支持和常见问题视频

.

制作快速、易消化的视频回应常见问题和社交媒体上的有用提示，预防支持工单。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频生成器如何提升客户服务运营？

HeyGen的AI视频生成器使企业能够创建有影响力的AI视频以支持客户，改善沟通和效率。您可以轻松制作客户培训视频或常见问题的视频回应，大幅减少支持工单并提高客户满意度。

HeyGen是否支持为客户创建个性化视频信息？

当然可以。HeyGen允许您使用先进的AI头像和多功能的AI语音生成能力生成个性化视频信息。这种方法使客户入职更具吸引力，并允许与个别客户进行有针对性的沟通。

HeyGen提供哪些功能来开发有效的操作指南视频和SOP？

HeyGen提供全面的工具来开发操作指南视频和使用AI创建SOP，包括各种可定制的视频模板。此外，自动生成的字幕确保了可访问性，使您的教学内容对所有观众清晰易懂。

使用HeyGen可以多快制作出高质量的AI视频以进行客户入职？

HeyGen旨在快速创建内容，使您能够迅速制作高质量的AI视频以进行客户入职。其直观的平台和功能简化了流程，帮助您在几分钟内而非数小时或数天内交付引人入胜且信息丰富的内容。