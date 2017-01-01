客户政策视频生成器：简化您的合规性
清晰传达政策更新。利用强大的AI虚拟人提供一致、专业的培训视频，让客户理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为IT经理制作一个90秒的视频，展示如何设置和定制客户政策视频生成器。视觉风格应现代且流畅，配以自信、清晰的声音，特别强调HeyGen的AI虚拟人无缝集成，实现个性化沟通。
为产品经理开发一个2分钟的培训视频，详细介绍使用文本到视频生成器进行内部政策更新的步骤。视频需要详细、冷静且具有教育性的讲解，强调HeyGen的字幕功能在提高可访问性和清晰理解方面的重要性。
制作一个45秒的视频，面向全球业务团队，展示视频生成器在创建多语言客户政策更新方面的强大功能。利用动态、多元文化的视觉效果和多样化的旁白口音，展示HeyGen强大的语音生成功能，有效触达多元化受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen作为先进的AI视频生成器具备哪些技术能力？
HeyGen作为AI视频生成器的突出之处在于将文本转化为具有真实感的AI虚拟人和复杂AI配音演员的视频。其核心的文本到视频生成技术使得高质量、AI驱动工具的高效生产成为可能，简化了整个视频创作过程。
HeyGen如何帮助创建多样化的视频内容，如政策更新或培训视频？
HeyGen是一个出色的客户政策视频生成器，也是培训视频的理想选择，使用户能够快速制作清晰且引人入胜的内容。通过可定制的视频模板和直观的在线视频编辑功能，企业可以轻松有效地传达复杂信息。
HeyGen是否支持多语言配音和集成字幕以实现全球覆盖？
是的，HeyGen通过多语言配音和自动字幕提供强大的全球沟通支持。这使您能够轻松制作可访问的视频，吸引全球多元化的受众，提升客户参与度。
我可以在HeyGen生成的视频中加入品牌的特定元素吗？
当然可以，HeyGen通过提供全面的品牌控制，确保您的品牌在所有营销内容中保持一致。您可以轻松集成您的标志、首选颜色和其他视觉元素，保持每个视频的专业和可识别外观。