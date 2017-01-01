客户推销视频生成器：使用AI创建推销视频
快速将您的推销脚本转化为引人入胜的视频，轻松吸引您的观众，借助先进的文本转视频技术。
制作一个90秒的教学视频，面向B2B销售团队，展示他们如何快速生成个性化的客户推销视频。视觉风格应专业且简洁，包含清晰的屏幕演示，并配以权威但亲切的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能生成，结合AI虚拟人呈现关键点。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个1分钟的动态营销视频，针对初创公司创始人和营销专业人士，展示AI推销视频制作工具的强大功能。视觉和音频风格应充满活力和现代感，使用生动的动态图形和欢快的背景音乐，同时展示HeyGen丰富的模板和场景以及旁白生成如何简化引人入胜的内容创作。
示例提示词2
制作一个详细的2分钟技术演示视频，面向产品经理和技术培训师，解释复杂的软件更新或新功能。视觉风格必须信息丰富且精确，采用屏幕录制和简洁的动画，配以冷静清晰的解说，并附有HeyGen的自动字幕/标题以确保可访问性，突出其多平台的纵横比调整和导出功能。
示例提示词3
设计一个45秒的有影响力的宣传片，面向小企业主和企业家，强调创建专业销售推销视频的速度和简便性。美学风格应热情且直接，特色是AI虚拟人以友好的语气传递引人注目的信息，结合HeyGen媒体库/素材支持中的相关素材镜头，以增强视觉吸引力并传达可信度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的推销脚本
首先编写或粘贴您的客户推销内容。HeyGen的“从脚本到视频”功能高效地将您的文字转化为动态的视频叙述，利用先进的脚本生成技术。
2
Step 2
选择AI虚拟人和模板
从多样化的逼真“AI虚拟人”中选择一个来呈现您的推销。然后，选择一个合适的模板，以视觉上与您的品牌保持一致，快速创建引人入胜的演示。
3
Step 3
增强视觉效果和声音
通过自定义视觉效果和优化音频来增强您的推销。整合您品牌的颜色和标志，并生成自然的“文本转语音旁白”，以实现清晰、引人入胜的沟通。
4
Step 4
导出您的精美推销视频
完成并制作您的视频。HeyGen的“纵横比调整和导出”功能允许您以多种格式输出完成的客户推销视频生成器作品，适用于任何平台。
常见问题
HeyGen如何简化视频演示的创建过程？
HeyGen的直观在线编辑器使用先进的文本转视频技术和逼真的AI虚拟人，将您的脚本转化为引人入胜的视频演示，简化整个制作流程。
HeyGen能为销售团队生成有效的客户推销视频吗？
当然可以。HeyGen是一个强大的客户推销视频生成器，提供专业的模板和高质量的文本转语音旁白，帮助您创建引人入胜的销售推销视频，与您的观众产生共鸣。
HeyGen提供哪些高级功能用于视频定制和品牌化？
HeyGen提供全面的定制选项，包括逼真的AI虚拟人、自动字幕和广泛的品牌控制，确保您的视频充分反映您品牌的独特身份。
HeyGen是适合各种规模企业的易用AI推销视频制作工具吗？
是的，HeyGen被设计为一个易于访问的AI推销视频制作工具。您只需提供脚本，即可轻松创建专业的推销视频，利用我们用户友好的在线编辑器和多样化的专业模板。