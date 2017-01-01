终极客户入职视频制作平台
通过逼真的AI化身轻松创建引人入胜的入职视频，个性化每位新用户的旅程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的宣传视频，目标是对HeyGen作为强大"视频制作工具"感兴趣的技术团队。视觉风格应动态现代，使用动画图形和"模板与场景"展示平台的多功能性。强调通过"语音生成"轻松生成专业配音，包括如何利用"多语言支持"增强全球"入职视频"。音频应清晰且引人入胜，引导观众了解HeyGen的技术优势。
制作一个2分钟的说明视频，专为希望为"员工入职"创建"引人入胜的视频"的人力资源部门量身定制。视频应使用友好、亲切的AI化身欢迎新员工，利用"媒体库/素材支持"包含相关的高质量正面工作环境视觉效果。确保"字幕/说明"显著显示，以支持多样化的学习风格和可访问性，所有内容均以温暖和邀请的语调进行解说，使入职过程无缝且信息丰富。
设计一个引人注目的45秒视频，针对产品经理，重点展示通过HeyGen的"AI驱动平台"实现"个性化视频内容"的强大功能。视觉效果应展示快速定制和"AI化身"适应不同品牌的多样性。展示"纵横比调整与导出"的灵活性，以适应各种分发渠道。音频应动态且具有说服力，反映定制视频体验的效率和影响力，以增强用户参与度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的入职视频的创建？
HeyGen是一个AI驱动的平台，作为强大的客户入职视频制作工具，使您能够轻松创建引人入胜的入职视频。它利用AI化身和从脚本到视频的功能，快速将您的内容转化为引人注目的视觉效果，大大缩短了制作时间。
HeyGen能否为不同用户或角色个性化入职内容？
是的，HeyGen允许高度个性化的视频内容，使其非常适合用户入职和员工入职。您可以利用可定制的模板，结合多语言支持，甚至整合互动视频，为多样化的观众和特定的学习路径量身定制体验。
HeyGen提供哪些技术功能以实现高效的视频制作？
HeyGen提供了一个全面的视频制作工具，具有先进的从脚本到视频功能和逼真的AI配音，用于专业配音。其强大的视频编辑工具，结合自动字幕生成和4K分辨率输出，确保了流畅且高质量的端到端视频生成过程。
HeyGen是否支持我的入职视频的品牌化和高质量视觉效果？
当然，HeyGen确保您的入职视频保持品牌一致性和专业质量。您可以整合您的品牌套件，从可定制的模板中选择，并使用逼真的AI化身结合专业配音，创建反映公司身份的精美高分辨率内容。