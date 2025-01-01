客户旅程视频生成器：创建引人入胜的客户体验视频

轻松制作个性化客户旅程视频，吸引您的观众并推动参与，利用逼真的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和客户成功经理制作一个90秒的操作视频，展示制作个性化客户旅程视频的简单性。采用引人入胜的逐步视觉方法，展示拖放编辑器的屏幕录制和动态动画场景，配以轻松友好的配音。强调“AI化身”的强大功能，传递个性化信息，使客户体验真正独特。
示例提示词2
开发一个2分钟的教育视频，面向企业培训师和电子学习内容创作者，详细介绍在HeyGen中构建有效客户旅程内容的全面过程。视觉和音频风格应清晰且信息丰富，使用屏幕文本与冷静专业的AI配音同步，并集成“字幕/说明文字”以增强可访问性。该视频应强调利用AI配音进行多样化培训模块的效率。
示例提示词3
为UX/UI设计师和营销经理制作一个45秒的宣传视频，突出制作有影响力的客户体验视频的广泛定制选项。美学应视觉丰富且动态，展示各种“模板和场景”、品牌特定元素和流畅的过渡，配以充满活力的音乐和清晰简洁的AI生成配音。此提示强调HeyGen创建定制视觉叙事的能力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户旅程视频生成器的工作原理

轻松将您的客户旅程洞察转化为引人入胜的专业视频，在每个阶段吸引和告知您的观众。

1
Step 1
选择您的起点
从我们多样化的AI驱动视频模板中选择，或粘贴您的脚本以快速概述您的客户旅程。
2
Step 2
定制您的演示
通过整合AI化身个性化您的叙述，创建引人入胜且易于理解的角色。
3
Step 3
增强声音和品牌
通过专业的配音生成提升您的视频，确保传达清晰且引人入胜的信息，与您的观众产生共鸣。
4
Step 4
导出和分享
完成您的客户旅程视频，并使用各种纵横比调整和导出选项轻松导出，以便在所有平台上完美展示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

真实的客户成功故事

开发引人入胜的客户推荐视频，以建立信任，验证产品，并在关键决策点和购买后加强忠诚度。

常见问题

HeyGen如何简化客户旅程视频的创建？

HeyGen通过利用AI驱动的视频模板和用户友好的拖放编辑器简化了这一过程。您可以快速从文本生成引人入胜的客户旅程视频，结合AI化身和AI配音，有效讲述您的品牌故事。

HeyGen能否高效生成个性化的客户体验视频？

是的，HeyGen是一个先进的AI视频生成器，专为大规模创建个性化视频而设计。其直观的工具允许您为买家旅程的各个阶段定制客户体验视频，提升参与度和沟通效果。

HeyGen在AI视频生成方面提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了强大的技术功能，如先进的AI化身、从脚本到视频的转换，以及具有多语言能力的复杂AI配音。其平台还包括动态文本动画、可定制的视频场景和媒体库，使其成为一个全面的AI视频编辑器。

HeyGen的视频模板是否适用于多种场景？

当然，HeyGen提供了多种AI驱动的视频模板和可定制的视频场景，适用于从教育视频、产品演示视频到社交媒体视频的多种应用。您可以轻松修改品牌控制、库存视频和背景移除等元素，以满足您的特定视频营销需求。