创建一个引人入胜的60秒客户旅程解说视频，目标是B2B潜在客户，展示您的解决方案如何无缝解决他们从发现到转化的痛点。采用专业、简洁的动画视觉风格，配以自信的AI配音，展示HeyGen的配音生成能力，清晰阐述销售和市场营销计划中的复杂流程。

示例提示词1
设计一个45秒的产品解说视频，面向现有客户和潜在新用户，突出您最新功能的个性化产品演示。使用动态动态图形和欢快的音乐曲目，通过HeyGen的从脚本到视频功能增强叙述的精准性和吸引力，解释定制化的好处。
示例提示词2
为社交媒体账户制作一个活力四射的30秒动画视频，目标是市场经理和小企业主，鼓励观众采取特定的行动。采用明亮、多彩、快节奏的视觉风格，配以充满活力的背景音乐，利用HeyGen的字幕/说明确保即使在无声情况下也能获得可访问性和最大参与度。
示例提示词3
为内部团队和新员工制作一个简洁的50秒解说视频，使用专业设计的模板说明复杂流程。选择现代、简约的视觉风格，配以友好、信息丰富的配音，利用HeyGen的模板和场景快速构建清晰且有影响力的培训资产。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户旅程解说视频制作工具的工作原理

使用强大的AI工具轻松制作引人入胜的客户旅程解说视频，将复杂的流程转化为清晰、有吸引力的视觉故事，呈现给您的观众。

1
Step 1
选择您的基础
首先从专业设计的模板中选择或输入您的脚本，为您的客户旅程奠定基础。
2
Step 2
定制您的叙述
使用直观的控制个性化视频中的元素，应用您的品牌控制，创建一个独特且相关的故事。
3
Step 3
通过AI语音和媒体增强
生成自然的AI配音来讲述您的客户旅程，确保清晰且吸引人的音频体验。
4
Step 4
导出并吸引您的观众
下载您精心制作的解说视频，灵活调整纵横比，并轻松在所有营销和销售渠道上分享，以告知和吸引观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

通过创建有影响力的客户成功故事视频来建立信任并展示价值，这些视频在整个客户旅程中引起共鸣。

常见问题

HeyGen如何提升产品解说视频的制作？

HeyGen作为一个先进的解说视频制作工具，利用AI驱动的工具简化了引人入胜的产品解说视频的制作。用户可以利用专业设计的模板、AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，高效地为销售和市场营销计划制作高质量的内容。

HeyGen可以用于创建个性化的产品演示吗？

当然可以，HeyGen使用户能够创建高度个性化的产品演示，使其成为一个有效的客户旅程解说视频制作工具。通过强大的AI配音和全面的品牌控制，您可以定制每个视频以吸引您的观众并支持您的销售和市场营销目标。

哪些功能使HeyGen成为动画视频的直观平台？

HeyGen提供了用户友好的体验，具有直观的拖放编辑器和大量专业设计的模板。您可以轻松自定义元素，添加音乐、配音或动画，甚至可以结合免费素材视频和音乐来丰富您的动画视频。

如何在社交媒体账户上分享使用HeyGen创建的动画视频？

一旦您的动画视频完成，HeyGen允许您轻松下载并在各种平台上分享。您可以通过调整视频的纵横比来优化不同社交媒体账户的使用，并战略性地包含明确的行动号召以最大化参与度。