客户体验视频生成器：提升参与度
使用AI化身创建个性化、符合品牌的客户服务视频，以增强参与度和员工生产力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个45秒的视频创作叙述，展示如何生成引人入胜的营销内容。视觉风格应干净专业，配以激励人心的音乐和清晰的文本转视频脚本旁白。强调使用HeyGen的文本转视频脚本和多样化的模板和场景的简便性。
为企业人力资源部门制作一个60秒的品牌沟通视频，保持精致的企业视觉风格，配以激励人心的管弦乐背景音乐。这个工作室质量的视频将展示一个自信的AI化身发布重要的内部公告，利用HeyGen的AI化身、媒体库/库存支持和集成字幕/说明。
为销售团队设计一个30秒的个性化外展视频，展示如何为特定客户定制AI视频。采用动态和吸引人的视觉风格，配以友好的背景音乐和直接的AI语音，突出HeyGen的AI化身和纵横比调整及导出功能，以实现量身定制的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的视频创作？
HeyGen通过先进的AI化身和文本转视频AI，轻松帮助用户制作工作室质量的视频。您可以使用符合品牌的元素自定义AI视频，以完美契合您的营销内容。
是什么让HeyGen成为企业高效的AI视频生成器？
HeyGen通过AI驱动的文本转视频AI将脚本转化为动态视频，简化了视频创作过程。这一功能提高了员工的生产力，使团队能够快速生成多样化的营销内容和内部沟通。
HeyGen能否帮助保持我所有客户体验视频的品牌一致性？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保您的客户体验视频始终符合品牌。利用多功能的视频模板和场景，始终如一地提供专业且一致的营销内容。
HeyGen的AI化身如何支持多样化的视频创作需求？
HeyGen的逼真AI化身为各种视频创作需求提供了多功能的解决方案，从客户服务视频到内部沟通。这些可定制的AI化身使您能够高效地创建引人入胜和个性化的营销内容。