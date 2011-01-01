客户教育视频门户：提升产品采用率
通过利用AI化身快速交付个性化的产品采用和入门培训视频，提供可扩展且引人入胜的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有产品用户开发一个60秒的信息丰富且引人入胜的视频，展示我们平台中的一个新功能，并通过实际应用最大化产品采用率。视觉风格应简洁流畅，伴随精准的旁白。利用HeyGen的屏幕录制功能逐步演示该功能，提供简明的微学习视频体验。
制作一个30秒的引人注目的视频，针对商业决策者和客户成功经理，强调我们的客户教育视频门户如何通过自助学习降低客户支持成本。视觉和音频风格应权威且简洁，使用AI化身自信地展示关键统计数据和优势，利用HeyGen的AI化身实现专业代言人效果。
设计一个45秒的动态视频，面向内容创作者和培训师，激励他们利用我们的教育视频平台更快地制作高质量的学习材料。视频应具有充满活力的视觉风格和激励人心的欢快音轨。展示如何快速组装引人入胜的内容，使用HeyGen的模板和场景提升培训视频的整体制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的客户教育视频门户？
HeyGen通过AI化身和文本转视频功能，帮助您高效创建引人入胜的客户教育和培训视频。它将静态内容转化为动态学习体验，提升您的教育视频平台。
是什么让HeyGen成为扩展培训视频的理想选择？
HeyGen通过专业模板和AI功能，实现培训视频的快速、可扩展创建，使组织能够快速制作一致且高质量的内容，用于入门和产品采用。这加速了您提供全面电子学习体验的能力。
HeyGen能否通过自助内容改善产品采用？
当然可以。HeyGen促进了引人入胜的自助内容的创建，如微学习视频和分步指南，这对于改善产品采用和用户体验至关重要。借助多语言支持等功能，您可以有效地满足多元化受众的需求。
HeyGen是否支持将文档转化为视频内容？
HeyGen通过先进的文本转视频和提示转视频功能，专业支持将现有文档或文本转化为动态AI视频内容。这显著简化了内容管理，加速了学习计划的视频创建。