客户教育视频制作工具，助力强大学习

通过专业模板和场景简化视频创作，实现有效的客户教育。

创建一个45秒的客户教育视频，演示新软件功能的初始设置。该视频应面向新用户，采用简洁现代的视觉风格，配以动画图形和轻快的背景音乐，并由友好专业的AI配音解说。利用HeyGen的AI虚拟形象以引人入胜的方式展示步骤，使教育视频制作过程无缝衔接。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的说明视频，专为现有客户设计，解释最近的复杂产品更新。视觉风格应以信息图为主，配有清晰的文字覆盖和动画，伴随平静且信息丰富的AI声音和细腻的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将详细说明转化为引人入胜的AI视频。
示例提示词2
制作一个动态的30秒培训视频，提供快速提示以最大化产品效率。该视频面向中级用户，特点是快速剪辑、屏幕录制片段、充满活力的背景音乐和简洁热情的配音。确保所有关键信息都能通过HeyGen的字幕/说明功能访问，提升整体视频创作。
示例提示词3
设计一个75秒的客户教育视频，回答一个常见问题，专为国际观众设计。视觉风格应使用专业的品牌模板和多样化的AI虚拟形象，配以多语言清晰解说和中性、欢迎的音乐背景。利用HeyGen的配音生成功能，在此教育视频制作项目中无缝提供多语言版本。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

客户教育视频制作工具的工作原理

轻松将复杂主题转化为引人入胜的视频内容。使用智能AI工具创建专业的教育视频，吸引您的观众并简化学习。

1
Step 1
创建您的教育视频脚本
首先概述您的课程或培训材料。通过粘贴内容利用从文本到视频功能自动生成场景，快速制作教育视频。
2
Step 2
选择您的主持人和声音
从多样化的AI虚拟形象库中选择主持人。通过自然的配音增强信息传递，确保客户教育内容的清晰和吸引力。
3
Step 3
通过视觉效果和品牌定制
整合公司的品牌控制，包括标志和颜色，以保持一致性。添加媒体库中的相关视觉效果，以澄清概念并使说明视频更具影响力。
4
Step 4
导出并分发您的视频
轻松分发完成的客户教育视频。利用纵横比调整和导出功能，为各种平台准备内容，准备在社交媒体上分享、集成到学习管理系统中或嵌入到您的网站上。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂概念

.

将复杂的产品或服务信息转化为清晰、易于理解的教育视频，供您的客户使用。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的互动教育视频？

HeyGen让您轻松创建引人入胜的教育视频，利用多种动画模板和互动视频元素。您可以使用AI虚拟形象和动态视觉效果自定义视频内容，使学习变得有趣且吸引观众。

是什么让HeyGen成为有效的客户教育视频制作工具？

HeyGen简化了视频创作过程，让您无需复杂的编辑技能即可快速制作高质量的说明视频。其AI视频功能，如从文本到视频和逼真的配音，大大缩短了制作时间，使其成为客户教育视频的高效工具。

我可以使用HeyGen自定义培训视频的品牌和内容吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在所有视频项目中加入您的标志和品牌颜色。您可以利用丰富的媒体库，包括库存照片和视频，充分自定义您的培训视频。

HeyGen支持创建多语言教育视频吗？

是的，HeyGen旨在帮助您覆盖全球观众，支持多语言视频。您可以生成多种语言的专业配音并添加字幕，确保您的教育视频在全球范围内具有可访问性和影响力。