终极自定义视频制作器，打造惊艳内容
通过从脚本到视频生成引人入胜的社交媒体视频，将您的文字转化为视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的60秒宣传视频，面向小企业主和营销人员，展示如何轻松使用HeyGen的“拖放”功能创建“专业视频”。视觉风格需要快速且充满活力，快速展示各种“模板和场景”。结合引人入胜的“AI化身”来解释关键优势，配以充满活力的背景音乐，清晰展示“AI驱动工具”如何简化创作过程。
为内容创作者和教育工作者制作一个1分钟的信息视频，详细说明可访问性的重要性，并演示如何有效地为“视频编辑”生成“字幕”。视觉风格应清晰直接，专注于屏幕文本示例和易于遵循的步骤。使用HeyGen的“字幕/字幕”功能以及冷静而权威的“语音生成”来解释过程，确保技术细节易于理解。
为社交媒体经理和影响者制作一个简洁的45秒教程，展示“文本转语音”在生成各种平台的引人入胜的“短视频”中的多功能性。视觉风格应高度吸引人且多样化，展示不同的“AI化身”在各种“纵横比调整和导出”中呈现内容。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能如何快速将书面内容转化为引人入胜的视觉效果，配以生动多样的“文本转语音”声音，简化整个“视频制作器”过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创作者的视频编辑？
HeyGen通过其先进的AI驱动工具和直观的拖放界面简化了视频编辑过程。这使用户能够轻松创建专业视频和引人入胜的在线视频内容，使复杂的任务变得简单。
HeyGen能否使用独特的AI化身和语音生成创建自定义视频？
是的，HeyGen作为一个强大的AI视频制作器，能够使用个性化的AI化身和集成的文本转语音功能来创建自定义视频，实现逼真的语音生成。您还可以利用多样的视频模板和库存素材来增强您的项目。
HeyGen提供哪些技术功能来增强视频的可访问性和展示效果？
HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕和字幕生成，确保您的内容可访问。此外，您可以通过各种效果和过渡来完善您的短视频，使其具有专业的外观。
HeyGen是否支持为各种平台创建品牌专业视频？
是的，HeyGen使用户能够制作具有全面品牌控制的专业营销视频，包括徽标和品牌颜色。其灵活的纵横比调整确保您的社交媒体视频在所有所需的在线平台上看起来完美。