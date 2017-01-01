课程视频生成器：快速创建引人入胜的课程
快速创建引人入胜的教育内容。利用AI化身让您的课程栩栩如生。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为教育工作者和企业培训师设计一个动态的60秒“教育视频制作”演示，展示将复杂课程计划转化为引人入胜的视觉故事的力量。视觉风格应结合电影视觉效果以吸引观众，配以清晰权威的旁白。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能如何简化内容创建，使制作专业学习材料变得轻而易举。
开发一个明亮且充满活力的30秒视频，针对K-12教师，展示如何将“AI课程计划生成器”生动呈现。视频应包含易于理解的动画视觉效果和热情鼓舞的声音，营造积极的学习环境。展示HeyGen直观的“语音生成”结合“模板和场景”，快速从任何课程计划中创建引人入胜的教学内容。
为电子学习平台上的内容开发者制作一个时尚的40秒宣传视频，突出HeyGen作为终极“课程视频生成器”。视觉设计应现代且简洁，利用简洁的文字覆盖来强化关键信息，配以中性的信息性声音。重点介绍HeyGen的自动“字幕/标题”功能，确保任何使用此强大“AI视频生成器”创建的内容都能获得更广泛的可访问性和传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI课程创建者和教育视频制作工具运作？
HeyGen是一款出色的AI课程创建者，允许您轻松将课程计划转化为引人入胜的课程视频。利用我们的AI化身和文本提示生成动态的教育视频内容，并配有同步音频。
HeyGen是否提供用于创建创意社交媒体视频（如短视频和TikTok）的功能？
当然！HeyGen是一个强大的AI短视频制作器和AI TikTok视频生成器，非常适合社交媒体。利用预制模板、电影视觉效果和AI化身快速高效地制作引人入胜的内容。
是什么核心功能使HeyGen成为商业用途的强大AI视频生成器？
HeyGen作为AI视频生成器脱颖而出，其强大的功能包括逼真的AI化身、从脚本到视频的功能以及专业的语音生成。这些工具使得为各种商业用途高效创建高质量视频成为可能。
HeyGen能否帮助制作带有自定义品牌的高质量讲述者视频？
是的，HeyGen是生成精美讲述者视频的理想平台。我们的系统允许您从各种AI化身中进行选择，应用您的品牌控制，并包括同步音频和AI字幕生成器功能，以实现专业效果。