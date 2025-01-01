课程预览视频生成器：创建引人入胜的课程预览
轻松创建专业的课程预览，并通过AI化身提升参与度，让您的课程焕发生机。
为当前学习者开发一个详细的90秒解释视频，介绍一个新的复杂模块，采用AI教育视频的方法。期望的视觉和音频风格是友好的动画演示，利用AI化身引导观众通过关键概念，生成清晰且引人入胜的旁白。这个短视频旨在激发兴趣并有效地阐明学习目标。
为内部营销团队制作一个2分钟的AI课程创作视频，展示您课程中的一个特别创新的概念。该视频应采用复杂的、几乎类似纪录片的视觉风格，配以高质量的媒体库/素材支持视觉效果，并伴有专业的旁白和必要的字幕/说明，以提高可访问性，突出您的课程创作的深度。
为教育平台设计一个有影响力的30秒社交媒体视频，目标是潜在的新用户，旨在实现最大的教育参与。视觉风格应快速且视觉动态，具有快速剪辑和现代背景音乐，特别优化用于移动设备观看，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能。利用现成的模板和场景来简化创作。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI教育视频的创建？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，使用户能够将脚本转化为专业的教育视频，并生成自然的旁白。这使得从脚本到现场视频的制作无需复杂的拍摄过程。
我可以自定义HeyGen制作的教育内容的品牌和视觉风格吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够整合您的标志、特定颜色和字体，以实现一致的品牌展示。您还可以利用各种模板和场景，轻松自定义专业教育视频的视觉风格。
HeyGen为教育视频的创建和分发提供了哪些端到端的功能？
HeyGen是一个AI驱动的视频创建平台，提供从初始脚本到最终精美视频的端到端视频生成。它支持SCORM导出和LMS集成等功能，简化了教育内容向各种学习管理系统的分发。
HeyGen提供了哪些功能来最大化教育参与度？
HeyGen通过自动字幕/说明等功能来最大化教育参与度，并提供各种动画视觉风格。视频可以导出为最高4K分辨率，提供高质量的观看体验，旨在吸引学习者。