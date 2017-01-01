课程宣传视频生成器：创建引人入胜的课程

使用我们的智能从脚本到视频功能，将您的教育内容转化为引人入胜的动画宣传视频。

制作一个引人入胜的60秒动画宣传视频，面向有意向的学生，介绍一门新的在线数字营销课程。视频应具有生动的视觉风格，配以引人入胜的动画和友好、专业的旁白，由HeyGen的语音生成技术生成，使课程看起来易于理解且令人兴奋。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒AI宣传视频，专为企业培训师和人力资源专业人士设计，说明如何有效地为新员工进行入职培训。该视频应采用简洁的企业风格，音频清晰简明，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将培训材料转换为引人入胜的视觉格式。
示例提示词2
开发一个30秒的产品演示视频，展示一款创新的教育软件，目标客户为学校和个人教育者。视觉风格应动态且节奏快，突出关键功能，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景来加速创作过程。
示例提示词3
想象一下，您需要为高中生和家长简化一个复杂的历史课程概念；创建一个75秒的课程宣传视频。视频应信息丰富且视觉吸引力强，配以引人入胜的图形和屏幕文字，借助HeyGen的字幕功能增强理解，并结合AI虚拟形象来呈现信息。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程宣传视频生成器的工作原理

轻松将您的教育内容转化为引人入胜的宣传视频，利用AI简化课程传递，实现有效学习。

1
Step 1
创建您的脚本或导入内容
首先在平台内直接编写您的脚本或粘贴现有的课程材料。我们的从脚本到视频功能使您能够快速将内容转化为AI宣传视频的视觉叙述。
2
Step 2
选择您的视觉效果和模板
从多种专业视频模板中选择，以匹配您的课程风格。通过使用HeyGen的模板和场景，从我们的广泛媒体库中添加引人入胜的场景和媒体来增强您的信息。
3
Step 3
添加AI语音并进行优化
通过逼真的AI语音为您的课程注入活力，提供多种语言和口音选择。通过HeyGen的语音生成功能选择完美的声音来讲述您的教育内容，增强参与度。
4
Step 4
导出并分享您的宣传视频
完成您的课程宣传视频，并以所需的纵横比导出。感谢HeyGen的纵横比调整和导出功能，您的专业动画宣传视频现在已准备好吸引您的学习者。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和发展

利用AI驱动的视频创建动态培训视频，显著提高学习者的参与度和知识保留率。

常见问题

如何使用HeyGen创建引人入胜的宣传视频？

HeyGen让您能够轻松使用先进的AI创建宣传视频。只需输入您的脚本，从多种视频模板中选择，并选择一个AI虚拟形象来呈现您的信息。我们的平台简化了整个制作过程。

HeyGen是否提供动画宣传视频的功能？

是的，HeyGen提供强大的工具来生成动画宣传视频，无需复杂的动画技能。利用AI虚拟形象和多样的场景选项，打造与观众产生共鸣的引人入胜的视觉故事。这使得高质量动画内容的制作对每个人都变得可及。

可以用HeyGen制作哪些类型的教育和培训视频？

HeyGen是创建各种教育宣传视频、在线课程和培训视频的理想AI宣传视频生成器。您可以轻松将复杂的课程转化为引人入胜的视频课程，或开发引人注目的产品演示视频。该平台支持多样化学习需求的动态内容创作。

HeyGen如何简化将文档转化为视频内容的过程？

HeyGen在高效地将现有文档转化为专业视频内容方面表现出色。我们的从文本到视频功能允许您粘贴文本，HeyGen的AI将生成视频场景、AI语音和自动字幕。这大大减少了传统上创建有影响力的培训或营销视频所需的时间和精力。