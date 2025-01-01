课程内容视频制作工具：创建引人入胜的教育视频

快速制作引人入胜的教育视频，将您的脚本转化为动态视觉效果，利用强大的文本转视频创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为在线课程参与者开发一个45秒的课程概览视频，快速总结本周的主题。音视频风格应充满活力且简洁，结合动态文本动画和欢快的背景音乐，展示通过HeyGen的脚本转视频功能快速生成内容的便捷性。
示例提示词2
为K-12学生制作一个90秒的课程解释视频片段，介绍一个新的项目式学习模块。采用明亮、色彩丰富且鼓励的视觉风格，配以友好且鼓励的声音，充分利用HeyGen的多样化模板和场景进行引人入胜的设置。
示例提示词3
为大学生设计一个2分钟的课程大纲讲解视频，开始一门新课程。风格应信息丰富、结构化且平静，展示来自媒体库/库存支持的课程大纲文件的清晰视觉效果，配以权威的旁白系统地解释关键部分和期望，并通过HeyGen的自动字幕/字幕功能进一步增强。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程内容视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具和可定制的模板，轻松为您的课程创建引人入胜的教育视频，简化教师和教育工作者的内容创作。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的课程内容输入为脚本，或从多种教育模板中选择。这利用HeyGen的“脚本转视频”功能快速摄取内容。
2
Step 2
选择视觉效果和化身
通过选择引人入胜的库存照片、视频或AI化身来增强您的视频，以直观地呈现您的课程。利用广泛的“媒体库/库存支持”来创建动态内容。
3
Step 3
添加旁白和品牌
从您的脚本生成自然的语音旁白或录制您自己的解说。应用您学校的“品牌控制（标志、颜色）”以保持一致、专业的外观和感觉。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的课程视频完成，以您所需的纵横比导出，并自动生成“字幕/字幕”，以便在所有学习平台上实现可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动画化教育内容

将复杂的课程主题和历史叙述转化为生动的、AI驱动的解释视频，吸引学习者。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI教育视频的制作？

HeyGen使教育工作者能够轻松地从文本提示或脚本创建AI教育视频。我们的平台利用AI化身和逼真的语音生成，通过先进的文本转视频创作能力简化整个视频制作过程。

HeyGen为团队协作和教育内容管理提供了哪些技术功能？

HeyGen通过其强大的视频编辑工具促进无缝协作，允许团队共同处理项目。其AI驱动的平台支持高效的资产管理、屏幕和网络录制以及项目共享，以增强教学内容和课程概览视频。

HeyGen能否帮助定制具有多样化媒体和品牌的课程内容视频？

当然可以。HeyGen提供广泛的定制选项，使您能够通过丰富的媒体库、库存资产和动态交互层来增强课程内容视频。您还可以应用品牌控制并添加字幕，以制作精美的教育视频和课程大纲讲解。

HeyGen是否支持屏幕录制以创建教学视频和多媒体课程？

是的，HeyGen集成了屏幕录制功能，允许教育工作者直接在平台内捕捉演示和教学内容。结合我们的AI编辑工具和自动字幕，快速制作全面且易于访问的视频课程。