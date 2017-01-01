文化视频制作器：轻松创建引人入胜的内容

通过利用HeyGen的AI化身快速制作引人注目的文化视频，让您的公司故事栩栩如生。

可以创建一个充满活力的60秒“公司文化视频”，专为新员工量身定制，展示在您组织中的一天。该视频应具有现代、专业的视觉风格，配以欢快的背景音乐和友好、热情的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个连贯且引人入胜的叙述，突出您团队的独特精神。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个鼓舞人心的45秒视频，专为潜在的求职者设计，展示多样化的“AI化身”讨论公司的价值观和机会。视觉风格应动态且引人入胜，配以清晰的旁白和流畅的过渡，提供一个引人注目的概述。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能将使这一有影响力的招聘工具高效制作。
示例提示词2
制作一个60秒的内部“培训视频”，解释一项新的公司政策，面向所有全球员工。视频需要清晰的教学视觉风格，配以专业的旁白和强调的屏幕文字。通过利用HeyGen的“旁白生成”快速制作清晰的解说，确保多元化观众的清晰度和可访问性。
示例提示词3
想象一下为社交媒体制作一个30秒的快速“文化视频制作器”片段，目标是外部品牌大使和社区成员。该视频应节奏快且视觉丰富，结合鼓舞人心的图像和激励人心的配乐。使用HeyGen的“媒体库/素材支持”轻松整合与您品牌信息共鸣的高质量视觉元素。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

文化视频制作器的工作原理

通过HeyGen的AI视频平台快速轻松地制作引人入胜的公司文化视频，将您的信息转化为引人注目的视觉故事。

1
Step 1
创建您的项目
首先从我们广泛的库中选择一个专业视频模板，以启动您的公司文化视频制作。
2
Step 2
添加您的脚本和AI化身
提供您的脚本，并无缝整合AI化身，以自然的旁白将您的公司故事栩栩如生地呈现出来。
3
Step 3
通过视觉和声音进行优化
利用我们广泛的媒体库/素材支持，添加引人入胜的背景元素或B-roll镜头，提升您的视觉故事。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦完善后，以各种格式和分辨率导出视频，便于在您所有首选的社交和内部渠道上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发内部学习内容

.

高效创建内部学习课程和教育内容，以培养知识渊博和技能娴熟的员工队伍。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业视频制作？

HeyGen的AI视频平台简化了整个制作过程，将文本转化为专业视频，提供可定制的视频模板和AI化身。这大大减少了传统视频制作所需的时间和成本。

HeyGen能帮助制作引人入胜的公司文化视频吗？

当然可以，HeyGen通过多样化的AI化身和简单的文本到视频转换，帮助您制作引人入胜的公司文化视频。我们的平台让文化视频制作对所有企业都变得触手可及，促进联系和理解。

HeyGen为多语言视频内容提供了哪些功能？

HeyGen通过提供先进的旁白生成和自动字幕/字幕功能，支持多语言视频的创建。这确保了您的信息能够在不同语言和文化中有效传达。

如何使用HeyGen自定义视频以匹配我的品牌？

HeyGen提供用户友好的拖放编辑器，允许无缝整合您的品牌资产。您可以利用品牌控制、大量的素材资源库，并自定义过渡和效果，以确保每个视频的品牌一致性。